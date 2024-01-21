國防部前總政治作戰部主任王昇日記將在今年整理成冊。國史館長陳儀深表示，王昇日記可望在今年中採不公開發行方式，將整理成果在各大圖書館留紀錄，供學術研究用；王昇僚屬回憶錄則預計在今年底整理完畢。

王昇子女發表家屬感謝文表示，王昇一生戎馬倥傯，忙於公務，兄弟妹小時候只知道父親是一個職業軍人，每天廿四小時隨時都要待命。每天早晨起床時都看不到父親，因為他五點半前就要到辦公室，晚上就寢時，父親幾乎也都還沒下班回家，就連周末假日也要辦公或開會，而且習以為常。

王昇子女指出，直到長大後，才陸續從報章雜誌的報導，及親友口述中，得知ㄧ些關於父親過往工作上獲得稱讚肯定的績效成就、和遭人誤解攻訐的種種傳聞。父親往生後，整理父親遺物，發現父親生前每天撰寫的日記本，每年一本，共有四十七本。為不讓父親日記因保管不當而遭毀損或散失，決定將日記全部捐贈給美國史丹佛大學胡佛研究所典藏。

王昇子女表示，國史館近來透過關係聯繫，家屬也提供王昇日記的複製檔給國史館參閱，王昇日記能整理出成果，要感謝國史館眾人努力。

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