美印太司令示警：陸近期恐對台秀武力

美國軍事新聞網站「防務一號」及美國之音（ＶＯＡ）報導，美國印太司令部司令阿基里諾十六日在夏威夷檀香山太平洋論壇「二○二四年印太一體化實施」會議發表主題演講時指稱，由於十三日台灣總統大選的結果，中國大陸恐在近期對台展示武力。他說，中國將持續對台施壓行動，「我們正觀察選後事態發展」。

阿基里諾還說，中國近幾年來的行動一直頗為一貫，當發生其不喜歡的某件事，「他們會傾向有所動作」。

在北京稱為「雙獨組合」的民進黨籍正、副總統候選人賴清德和蕭美琴贏得大選後，外界咸認為中國政府迄今的反應相對溫和。但諸多觀察家均預料，北京會在賴清德於五二○就任前逐漸升溫，加大對台施壓力道。

阿基里諾表示，前年八月民主黨籍時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，北京增加對台軍事騷擾頻率，中方「顯然不悅」。美方也不應對此感到意外，亦即中國很可能會指責美國，他們會試圖在網路上編故事，將美國塑造為挑釁者，他們只需要說夠多遍就行。

阿基里諾提醒，美國及其盟邦必須密切關注台海最新動態，並抵制錯假訊息。中國在南海的擴張已不只是口頭上，還包括法律戰、資訊戰與具體行動。他強調美國和志同道合國家需意識到這點，並採取適當因應措施。

美國國務院「政軍局」副助理國務卿芮斯尼克也在同一場會議提到，美國想確保台海和平、台灣安全與美國安全。美國為此已致力加快台灣所需的軍售項目，並確保「我們正撥出自己的資源」，給予能夠對台灣有用的協助，而這些都是「我們以前未曾做過」。

芮斯尼克還說，（台海）衝突時，「台灣將需要若干業已部署在島上的東西，所以我們正希望確保台灣擁有它所需的東西，以及發生任何突發事件時，皆會繼續保有這些東西」。

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