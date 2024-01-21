聽新聞
test
0:00 / 0:00

美印太司令示警：陸近期恐對台秀武力

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國印太司令阿基里諾日前指出，當某件中國不喜歡的事發生，「他們會傾向有所動作」。圖為二○一九年檔案照。（路透）
美國印太司令阿基里諾日前指出，當某件中國不喜歡的事發生，「他們會傾向有所動作」。圖為二○一九年檔案照。（路透）

美國軍事新聞網站「防務一號」及美國之音（ＶＯＡ）報導，美國印太司令部司令阿基里諾十六日在夏威夷檀香山太平洋論壇「二○二四年印太一體化實施」會議發表主題演講時指稱，由於十三日台灣總統大選的結果，中國大陸恐在近期對台展示武力。他說，中國將持續對台施壓行動，「我們正觀察選後事態發展」。

阿基里諾還說，中國近幾年來的行動一直頗為一貫，當發生其不喜歡的某件事，「他們會傾向有所動作」。

北京稱為「雙獨組合」的民進黨籍正、副總統候選人賴清德蕭美琴贏得大選後，外界咸認為中國政府迄今的反應相對溫和。但諸多觀察家均預料，北京會在賴清德於五二○就任前逐漸升溫，加大對台施壓力道。

阿基里諾表示，前年八月民主黨籍時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，北京增加對台軍事騷擾頻率，中方「顯然不悅」。美方也不應對此感到意外，亦即中國很可能會指責美國，他們會試圖在網路上編故事，將美國塑造為挑釁者，他們只需要說夠多遍就行。

阿基里諾提醒，美國及其盟邦必須密切關注台海最新動態，並抵制錯假訊息。中國在南海的擴張已不只是口頭上，還包括法律戰、資訊戰與具體行動。他強調美國和志同道合國家需意識到這點，並採取適當因應措施。

美國國務院「政軍局」副助理國務卿芮斯尼克也在同一場會議提到，美國想確保台海和平、台灣安全與美國安全。美國為此已致力加快台灣所需的軍售項目，並確保「我們正撥出自己的資源」，給予能夠對台灣有用的協助，而這些都是「我們以前未曾做過」。

芮斯尼克還說，（台海）衝突時，「台灣將需要若干業已部署在島上的東西，所以我們正希望確保台灣擁有它所需的東西，以及發生任何突發事件時，皆會繼續保有這些東西」。

美國 北京 台海 賴清德 南海 裴洛西 假訊息 蕭美琴

延伸閱讀

詹雅雯小巨蛋開唱 賴清德、王世堅都來了！

賴清德喊組民主大聯盟 準白委質疑口惠而實不至

賴清德喊民主大聯盟 藍嗆強化監督：別畫大餅 搞拉伕

是否入閣？黃偉哲「這句話」表態 藍營：半途換掌舵手對市政推動不利

相關新聞

美印太司令示警：陸近期恐對台秀武力

美國軍事新聞網站「防務一號」及美國之音（ＶＯＡ）報導，美國印太司令部司令阿基里諾十六日在夏威夷檀香山太平洋論壇「二○二四...

美媒：台不會再選擇親中政府 恐促北京武力促統

外國媒體持續解讀台灣選舉結果，華爾街日報以國民黨的接連失敗為切入點，憂心台灣民眾已不會再選擇親中政府，恐促使北京採取武力...

王昇日記今年中發行 子女：父戎馬倥傯 加班習以為常

國防部前總政治作戰部主任王昇日記將在今年整理成冊。國史館長陳儀深表示，王昇日記可望在今年中採不公開發行方式，將整理成果在...

馬文君：新民意支持查潛艦弊端 郭璽還在裝瘋賣傻

大選落幕，海軍前顧問郭璽到高檢署告發國民黨立委馬文君涉嫌洩漏國防秘密罪，要馬文君說清楚是否將潛艦國造資料交給國台辦。馬文...

公投案「是否廢義務役延長」中選會：有舉行聽證必要

中央選舉委員會今表示，今日召開委員會議，審議季節先生領銜提出的「您是否同意，廢止2022年12月29日國防部宣布『將民國...

海軍一級上將劉和謙23日公祭 10位國防部長任治喪正副主委

去年12月14日去世的海軍一級上將、總統府戰略顧問劉和謙，國防部將於本月23日上午9點，假台北市第一殯儀館景行廳舉行公祭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。