昨日共機越線11架次 集中在晚間兩小時內

國防部今天（18）上午宣布，至早晨6時為止的先前24小時當中，共偵獲中共出動5艘次軍艦、24架次飛機出海，其中逾越海峽中線及延伸線，進入我方空域者11架次。

國防部昨晚21時50分曾發出新聞稿，指出自19時50分起，共有11架次中共軍機飛越中線或延伸線，與台灣周邊的共艦共同實施戰備警巡，機種包括Su-30或運八等。由此可知，過去24小時中的共機大規模活動，集中於該兩小時內。

另外，在總統大選前的飛彈警報事件引發外界批評後，國防部就在某日發布新聞動態中，加上中共運載火箭一項。今日的新聞稿中就包括，昨晚22時27分，由海南島昌發射場，發射了一枚火箭，不過軌跡並未通過我方防空識別區。

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