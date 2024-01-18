快訊

視網膜嗆愛莉莎莎「妳為什麼不道歉？」 意外釣出炎亞綸秒回應

瑜亮轟炸機／才奪奧斯卡金像獎就入伍 他從電影主角變二戰美軍B-24中隊長

年前大掃除！12生肖注意「這些地方」要掃乾淨 命理師：否則會衰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解放軍戰機選後擾台 美：敦促中方別採取導致區域不穩行動

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
共機頻頻擾台，引發台海「兵凶戰危」的疑懼。 路透
共機頻頻擾台，引發台海「兵凶戰危」的疑懼。 路透

針對解放軍在台灣選後派出軍機越過海峽中線飛行，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）17日表示，美國持續敦促中華人民共和國不要採取任何可能導致區域不穩的行動。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇與紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）對談時表示，台灣選舉順利舉辦，是對民主的有力肯定，而美國與世界各國的基本利益是確保台海維持和平穩定，以和平方式解決兩岸歧見。

布林肯提到，台灣擁有半導體製造能力，會影響所有人，台灣從地理上看這麼小，卻擁有非凡創造力，在全球扮演一個這麼大的角色；也因此，維持台海和平穩定對很多國家來說都是利益攸關，大家都有相同的利益。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在世界經濟論壇演說時提到，美國與盟友夥伴一起，強調維持台海和平穩定的重要性。

美國 台海 布林肯 解放軍 海峽中線

延伸閱讀

台灣啟動政權交接 駐美代表：持續與美保持緊密聯繫

首談台大選 布林肯再強調台海和平穩定

台灣大選後接受美媒專訪 布林肯強調台海和平穩定

布林肯恭喜賴清德勝選 美國重申一中政策

相關新聞

解放軍戰機選後擾台 美：敦促中方別採取導致區域不穩行動

針對解放軍在台灣選後派出軍機越過海峽中線飛行，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）17日表示，美國持續敦...

瑜亮轟炸機／才奪奧斯卡金像獎就入伍 他從電影主角變二戰美軍B-24中隊長

二次大戰期間，美國陸軍B-24轟炸機名氣遠不如B-17轟炸機，但有件事情B-17卻比不上B-24。那就是在二戰期間派駐英國的B-24轟炸大隊，好萊塢巨星詹姆斯‧史都華（James Maitland Stewart）曾擔任B-24轟炸大隊中隊長，率領同袍執行危險任務，親赴戰場，轟炸德國。 這位好萊塢金像獎得主，是貨真價實的轟炸機飛行員，但他從影一生，卻很少在戰爭電影演出。究竟他為何會加入美國陸軍航空部隊？期間又創下了什麼豐功偉業？就讓聯合報數位版記者高凌雲為你一一揭開。...

共機選後又來 2小時飛越海峽中線11架次

國防部昨晚九時五十分發出新聞稿表示，晚間七時五十分起的兩小時內，陸續偵獲中共解放軍蘇愷三十、運八等各型飛機共計十八架次出...

選後首次偵獲多架共機出海 今晚兩小時11架次越中線

國防部今天（17）晚間21時50分發出新聞稿表示，晚間19時50分起的兩小時內，陸續偵獲中共解放軍Su-30、運-8等各...

李文忠主持 甘珠精舍重光周年暨祈福儀式

榮民榮眷基金會於今(17)日舉辦甘珠精舍重光周年暨歲末祈福儀式，由退輔會副主委李文忠主持，以藏傳佛教儀式為社會祈福。

部隊鍋EP151｜大漠計畫撤退／波灣戰事爆發千鈞一髮 最後為何選擇這套撤退劇本？

部隊鍋《大漠計畫撤退》下集。《大漠計畫》是中華民國政府在1979至1990年間，與沙烏地阿拉伯軍事合作的極機密任務。 因應當時南北葉門分裂，沙烏地阿拉伯軍事支持北葉門政府的《和平鐘計畫》，我國與沙國簽約，自1979年起每年派遣現役空軍與地勤人員，以沙國軍職人員身分至北葉門進行威力偵巡（1期前段）與後勤試飛維修（1期後段至12期止）任務，至1990年逢葉門統一、中沙斷交、波灣戰爭時才結束，是至今唯一具規模派遣現役官兵駐外的紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。