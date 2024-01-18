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解放軍戰機選後擾台 美：敦促中方別採取導致區域不穩行動
針對解放軍在台灣選後派出軍機越過海峽中線飛行，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）17日表示，美國持續敦促中華人民共和國不要採取任何可能導致區域不穩的行動。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日在瑞士達沃斯世界經濟論壇與紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）對談時表示，台灣選舉順利舉辦，是對民主的有力肯定，而美國與世界各國的基本利益是確保台海維持和平穩定，以和平方式解決兩岸歧見。
布林肯提到，台灣擁有半導體製造能力，會影響所有人，台灣從地理上看這麼小，卻擁有非凡創造力，在全球扮演一個這麼大的角色；也因此，維持台海和平穩定對很多國家來說都是利益攸關，大家都有相同的利益。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在世界經濟論壇演說時提到，美國與盟友夥伴一起，強調維持台海和平穩定的重要性。
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