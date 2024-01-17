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選後首次偵獲多架共機出海 今晚兩小時11架次越中線

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選後首次偵獲多架共機出海 今晚兩小時11架次越中線

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
中共空軍蘇愷Su-30戰機。圖／國防部資料照
中共空軍蘇愷Su-30戰機。圖／國防部資料照

國防部今天（17）晚間21時50分發出新聞稿表示，晚間19時50分起的兩小時內，陸續偵獲中共解放軍Su-30、運-8等各型飛機共計18架次出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我方中、北部及西南空域，以配合共軍艦艇執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。

依據國防部今天早晨例行發布的共軍動態，16日早晨6時至17日6時，共偵獲共機9架次，其中逾越海峽中線延伸線進入西南空域2架次，共艦3艘次。

國防部依慣例，每天早晨會發布過去24小時的台海共軍機艦動態，時間點以早晨6點鐘為止。如果臨時出現當面多架共機出海，會臨時發出新聞稿通知各媒體。先前因為總統與立委大選，中共機艦活動狀況明顯減少，今天的多架飛機出海，是大選後第一次。

國防部 共軍 海峽中線

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