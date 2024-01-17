選後首次偵獲多架共機出海 今晚兩小時11架次越中線

部隊鍋《大漠計畫撤退》下集。《大漠計畫》是中華民國政府在1979至1990年間，與沙烏地阿拉伯軍事合作的極機密任務。 因應當時南北葉門分裂，沙烏地阿拉伯軍事支持北葉門政府的《和平鐘計畫》，我國與沙國簽約，自1979年起每年派遣現役空軍與地勤人員，以沙國軍職人員身分至北葉門進行威力偵巡（1期前段）與後勤試飛維修（1期後段至12期止）任務，至1990年逢葉門統一、中沙斷交、波灣戰爭時才結束，是至今唯一具規模派遣現役官兵駐外的紀錄。

2024-01-17 13:00