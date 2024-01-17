快訊

預測世局準確率82.3% 陸學者閻學通：中美差距或將擴大

新國會平均年齡不到53歲！ 他「連任10屆」成資深立委

寒流發威！連凍5天下探7度 這天鋒面通過全台有雨

李文忠主持 甘珠精舍重光周年暨祈福儀式

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
榮民榮眷基金會於今(17)日舉辦甘珠精舍重光周年暨歲末祈福儀式，由退輔會副主委李文忠主持。圖／退輔會提供
榮民榮眷基金會於今(17)日舉辦甘珠精舍重光周年暨歲末祈福儀式，由退輔會副主委李文忠主持。圖／退輔會提供

榮民榮眷基金會於今(17)日舉辦甘珠精舍重光周年暨歲末祈福儀式，由退輔會副主委李文忠主持，以藏傳佛教儀式為社會祈福。

甘珠精舍供奉民國38年來台的第五世甘珠爾瓦•呼圖克圖的舍利子，現依法由榮民榮眷基金會接管持有。精舍1年前完成整建，退輔會主委馮世寛曾主持法會，但今天他未出席。

李文忠表示，退輔會及基金會因一份特殊的緣份，接管甘珠精舍，並在馮世寛支持與退輔會同仁辛勤付出下，讓精舍回復神聖莊嚴面貌，重現大眾眼前。歲末年終之際，他期許來年更能平安、吉祥、幸福，也要細細品味這份和平、善良與共融的價值。

退輔會 李文忠 榮民 佛教

延伸閱讀

花博滅火器維護卡「預知未來」？ 議員質疑造假批產發局渾然不知

高雄榮總新院長陳金順就任 陳其邁盼續深化合作

超馬上校5、6月擬赴陸自辦慶黃埔百年馬拉松活動

前國防部長馮世寬談台美關係 「只差沒有建交」

相關新聞

李文忠主持甘珠精舍重光周年暨祈福儀式

榮民榮眷基金會於今(17)日舉辦甘珠精舍重光周年暨歲末祈福儀式，由退輔會副主委李文忠主持，以藏傳佛教儀式為社會祈福。

部隊鍋EP151｜大漠計畫撤退／波灣戰事爆發千鈞一髮 最後為何選擇這套撤退劇本？

部隊鍋《大漠計畫撤退》下集。《大漠計畫》是中華民國政府在1979至1990年間，與沙烏地阿拉伯軍事合作的極機密任務。 因應當時南北葉門分裂，沙烏地阿拉伯軍事支持北葉門政府的《和平鐘計畫》，我國與沙國簽約，自1979年起每年派遣現役空軍與地勤人員，以沙國軍職人員身分至北葉門進行威力偵巡（1期前段）與後勤試飛維修（1期後段至12期止）任務，至1990年逢葉門統一、中沙斷交、波灣戰爭時才結束，是至今唯一具規模派遣現役官兵駐外的紀錄。

海軍承德軍艦築鷹架施工 將裝設華陽垂直發射系統

海軍承德軍艦目前泊靠高雄港，艦上卸除所有武裝，準備實施性能升級。民眾拍攝到承德艦艦舯部架起鷹架，準備施作。

即時短評／公布共軍威脅資訊 日本他山之石可攻錯

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，取消新版圖資關於共機機型種類的資訊，有關情報蒐集方面經常會刻意隱匿訊息，不使...

國防部發布共軍情報 取消共機機型資訊

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，國防部表示，昨天偵獲共軍有無人機、輔戰機各1架次，逾越海峽中線，進入我西南空...

【即時短評】公布共軍情報 其實只為政治服務？

國防部在大選投票後第三天對例行公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」改採新呈現方式，將共機對台威脅從機型「數據化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。