李文忠主持 甘珠精舍重光周年暨祈福儀式
榮民榮眷基金會於今(17)日舉辦甘珠精舍重光周年暨歲末祈福儀式，由退輔會副主委李文忠主持，以藏傳佛教儀式為社會祈福。
甘珠精舍供奉民國38年來台的第五世甘珠爾瓦•呼圖克圖的舍利子，現依法由榮民榮眷基金會接管持有。精舍1年前完成整建，退輔會主委馮世寛曾主持法會，但今天他未出席。
李文忠表示，退輔會及基金會因一份特殊的緣份，接管甘珠精舍，並在馮世寛支持與退輔會同仁辛勤付出下，讓精舍回復神聖莊嚴面貌，重現大眾眼前。歲末年終之際，他期許來年更能平安、吉祥、幸福，也要細細品味這份和平、善良與共融的價值。
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