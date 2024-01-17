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海軍承德軍艦築鷹架施工 將裝設華陽垂直發射系統

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍康定級巡防艦所屬承德軍艦（1208），目前泊於高雄卸除所有武裝，船舯部已架起鷹架，準備展開施作。圖/讀者蘇嘉健授權使用
海軍康定級巡防艦所屬承德軍艦（1208），目前泊於高雄卸除所有武裝，船舯部已架起鷹架，準備展開施作。圖/讀者蘇嘉健授權使用

海軍承德軍艦目前泊靠高雄港，艦上卸除所有武裝，準備實施性能升級。民眾拍攝到承德艦艦舯部架起鷹架，準備施作。

承德軍艦為海軍康定級巡防艦，艦上戰鬥系統性能提升案編列431億5990萬餘元，針對戰系、防空雷達與飛彈系統提升性能，計畫在B砲位裝設中科院仿製的華陽垂直發射系統，搭配劍二防空飛彈，強化防空與反飛彈作戰性能。

全案目前以承德艦作為改裝原型艦，泊靠高雄的承德艦艦舯附近已架起施工鷹架。承德艦艦艏A砲位76快砲丶B砲位海欉樹飛彈，艦舯部位的對空雷達，以及雄風系列反艦飛彈發射架，艦艉部位機庫上方的方陣快砲，均已卸除，僅艦舯部位導航雷達仍在運作。

海軍艦隊臉書粉專也貼文指出，康定級西寧艦出海執行海軍戰備部隊海域偵巡任務，由作戰區派遣軍官上艦觀察全艦運作。這是推動作戰區指揮所轄三軍作戰的落實方案。

海軍康定級巡防艦所屬承德軍艦（1208），目前泊於高雄卸除所有武裝，正準備實施性能升級。軍迷近日拍攝到承德艦船舯部已架起鷹架，準備展開施作。圖/讀者蘇嘉健授權使用
海軍康定級巡防艦所屬承德軍艦（1208），目前泊於高雄卸除所有武裝，正準備實施性能升級。軍迷近日拍攝到承德艦船舯部已架起鷹架，準備展開施作。圖/讀者蘇嘉健授權使用
海軍康定級巡防艦所屬承德軍艦（1208），目前泊於高雄卸除所有武裝，船舯部已架起鷹架，準備展開施作。圖/讀者蘇嘉健授權使用
海軍康定級巡防艦所屬承德軍艦（1208），目前泊於高雄卸除所有武裝，船舯部已架起鷹架，準備展開施作。圖/讀者蘇嘉健授權使用

飛彈 海軍 軍艦

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