即時短評／公布共軍威脅資訊 日本他山之石可攻錯

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聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，進一步取消新版圖資上原點綴性質的共機資訊。圖/國防部
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，進一步取消新版圖資上原點綴性質的共機資訊。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，取消新版圖資關於共機機型種類的資訊，有關情報蒐集方面經常會刻意隱匿訊息，不使對方知道我方掌握對方多少資訊，這種處理方式無可厚非。國防部也可以參考日本防務省統合幕僚監部作法，公布相關資訊，外界就不會任意臆測共軍威脅來源，也有利國防部推動全民國防。

日本防務省對中共、俄羅斯的軍用機艦進入日本周邊海空域，長期發布監控拍攝的實景目標照片，當北韓導彈進入日本海或飛越日本上空時，同樣發布防空警報，由高層官員出面說明，目的是要滿足一般國民有知的權利，同時發揚日本自衛隊在日本周邊海空域，都有周全完善的安全監控，這個完備的態勢，可以安民心，亦是提醒對方勿輕舉妄動。

資訊公開與情報公開是兩個不同層面的問題，公布可能對台灣安全產生威脅的資訊，有利凝聚全民國防共識，正視中共軍力威脅對台灣的影響，只要國防部發布這些動態資訊，是本乎國家安全的專業判斷，而不是配合特定政治勢力的政治操作即可。

國軍先前針對大陸發射科學研究衛星，濫發防空警報，引發社會疑慮，這個事情缺乏專業判斷，自該檢討，但國防部不應該因噎廢食，現在又開始遮掩共軍機艦的資訊，反而讓外界懷疑國防部的專業，警訊是否發布，是國防專業判斷，與敵情資料公開無關。

日本 國防部 共軍

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