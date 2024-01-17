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國防部發布共軍情報 取消共機機型資訊
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，國防部表示，昨天偵獲共軍有無人機、輔戰機各1架次，逾越海峽中線，進入我西南空域，飛行距離距102浬，最近鵝鑾鼻約62浬。國防部今天取消新版圖資上原唯一偵獲共機機型的點綴資訊。
國防部指出，1月16日6時至17日6時止，國軍偵獲共機7架次，共艦3艘次，持續在台海周邊活動。
根據國防部發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，偵獲自晉江等機場主戰、輔戰機計7架次，其中有無人機、輔戰機各1架次，逾越海峽中線，進入我西南空域，飛行距離距102浬，最近鵝鑾鼻約62浬。
今天是國防部採用新版中共解放軍台海周邊空域活動示意圖的第二天，不公布偵獲共機為何種機型，昨天公布的情報圖資尚有偵獲自晉江等機場殲10等主戰、輔戰機機種字樣，今天全部取消。
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