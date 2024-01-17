快訊

親人過世遺留這筆退休金常被家屬遺忘 為何超過10年就一筆勾銷？

「韓昌配」出戰立法院正副院長？ 黃國昌臉書發文表態了

傳北韓火車「電力不足」七節車廂墜山谷釀400死 遺體多到成立處理工作小組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部發布共軍情報 取消共機機型資訊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部17日發布新版「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部
國防部17日發布新版「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，國防部表示，昨天偵獲共軍有無人機、輔戰機各1架次，逾越海峽中線，進入我西南空域，飛行距離距102浬，最近鵝鑾鼻約62浬。國防部今天取消新版圖資上原唯一偵獲共機機型的點綴資訊。

國防部指出，1月16日6時至17日6時止，國軍偵獲共機7架次，共艦3艘次，持續在台海周邊活動。

根據國防部發布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，偵獲自晉江等機場主戰、輔戰機計7架次，其中有無人機、輔戰機各1架次，逾越海峽中線，進入我西南空域，飛行距離距102浬，最近鵝鑾鼻約62浬。

今天是國防部採用新版中共解放軍台海周邊空域活動示意圖的第二天，不公布偵獲共機為何種機型，昨天公布的情報圖資尚有偵獲自晉江等機場殲10等主戰、輔戰機機種字樣，今天全部取消。

國防部16日發布新版「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，內容唯一留有偵獲共機簡稱（圖中殲10字樣）。圖/國防部
國防部16日發布新版「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，內容唯一留有偵獲共機簡稱（圖中殲10字樣）。圖/國防部
國防部17日發布新版「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，原內容唯一留有偵獲共機簡稱也被取消。圖/國防部
國防部17日發布新版「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，原內容唯一留有偵獲共機簡稱也被取消。圖/國防部

國防部 台海 戰機

延伸閱讀

【即時短評】公布共軍情報 其實只為政治服務？

國防部新版情報圖資濃縮共機情報 揭仲：自廢武功

國防部新版圖資濃縮共機情報 學者：不利國防透明度

國防部擬放寬發放國家級警報標準 增引導民眾避難資訊

相關新聞

海軍承德軍艦築鷹架施工 將裝設華陽垂直發射系統

海軍承德軍艦目前泊靠高雄港，艦上卸除所有武裝，準備實施性能升級。民眾拍攝到承德艦艦舯部架起鷹架，準備施作。

即時短評／公布共軍威脅資訊 日本他山之石可攻錯

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，取消新版圖資關於共機機型種類的資訊，有關情報蒐集方面經常會刻意隱匿訊息，不使...

國防部發布共軍情報 取消共機機型資訊

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，國防部表示，昨天偵獲共軍有無人機、輔戰機各1架次，逾越海峽中線，進入我西南空...

【即時短評】公布共軍情報 其實只為政治服務？

國防部在大選投票後第三天對例行公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」改採新呈現方式，將共機對台威脅從機型「數據化...

國防部新版情報圖資濃縮共機情報 揭仲：自廢武功

針對國防部新版「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」的呈現方式，國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，軍方此舉自廢武...

國防部新版圖資濃縮共機情報 學者：不利國防透明度

國防部今（16）日公布新版中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，內容將過去公布的共軍機型與航跡作一定程度濃縮。淡江大學國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。