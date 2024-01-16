【即時短評】公布共軍情報 其實只為政治服務？

國防部在大選投票後第三天對例行公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」改採新呈現方式，將共機對台威脅從機型「數據化」、航跡「具體化」，改為大而化之的文字敘述。時機上讓外界覺得，過去一年來藉此營造共軍謀我日亟的政治任務似告一段落；而在將「衛星當飛彈」錯發國家級警報事件後做這項更動，更讓外界有國軍是為模糊化許多避免必須依民防法發布防空警報的共機架次而為的聯想。

國軍自二零二零年九月開始公布共機進入我防空識別區圖資，藉由內容公布的共機機型、架次與航跡簡圖，開啟國軍將台海周邊情勢有限度透明化的時代，圖資有效建立民眾對共軍遠海長航、封鎖第一島鏈等軍事威脅的認識，凝聚必須「抗中保台」，甚至作為當局對社會說明延長兵役合理性的憑據。但隨政情變化，圖資內容也讓外界比對出，在此期間當局是如何逐步讓共機進佔中線以東訓練空域，丟失兩岸對海峽中線空域的默契的惡果。

因此，國防部在延長兵役政策確定即將於本月實施，而大選投票結果也底定由原政權繼續執政後，將共軍威脅圖資內容加以模糊保守化，時機上「任務完成」的意味濃厚。

此外，國防部日前在近大選投票前將中共衛星當飛彈發放國家級警報，事後普遭介選貲議後，曾公開允諾未來只要飛航實體攻擊或落於台灣本島，都要發布國家級警報，且告警資訊要增加引導民眾避難資訊，準備落實相關法令。但按「民防法」規定，敵機距台灣本島七十哩、即一百廿五公里，距澎湖馬公六十五哩、一百一十公里前，就要開始發放警報。但國防部這項「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，過去舊版無異披露眾多逾越海峽中線擾台共機架次，在軍方盱衡輕重下，並未發放警報。新版圖資模糊化，自然可避免共機趨近時為何未發布警報的批評。

國軍對台海周邊軍事情報的發布，若本於軍事專業、依法行政，自然能理直氣壯。但軍事專業若經常被質疑明顯是隨情勢服務政治，就容易左支右絀。將衛星當飛彈的國家級警報如此，共軍情報圖資內容調整亦復如是。 新版「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」。圖/國防部

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