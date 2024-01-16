國防部新版情報圖資濃縮共機情報 揭仲：自廢武功

針對國防部新版「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」的呈現方式，國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，軍方此舉自廢武功，恐得不償失。

揭仲表示，與舊版圖資相較，新版雖然有三個小進步，但卻有三個嚴重的退步；整體來說是「所失遠大於所得」，使新版示意圖的精確度與權威性大幅降低，形同「自廢武功」，將共軍在台海周邊活動的話語權與詮釋權拱手讓出；也讓各種錯誤訊息、真假參半訊息與假訊息更容易引人注意並傳播，更有助於中共對我方與國際的輿論戰與認知戰!

揭仲指出，新版示意圖雖然有「增加中共軍機出發地點的概述」、「說明和外離島及台灣本島的相對位置和距離」，與「空飄氣球航跡更容易識別」等三個小進步；但在最重要、最有價值的「個別機型」、「個別機型的架次數」與「個別機型的飛行路線」，則遭國防部大幅整併以致變得語焉不詳，形同「半蓋牌」，使整個示意圖的精確度與權威性重挫，是嚴重的「得不償失」!

揭仲表示，當國防部的示意圖不再清晰準確時，不僅可能讓國人低估中共軍事活動對台灣的威脅程度；也等於「自廢武功」，將台海周邊共軍活動的話語權與詮釋權拱手讓給中共；更會讓各種錯誤訊息、真假參半的訊息與捏造的訊息，更容易引人注目和傳播，讓中共及其網軍有更大的訊息操作空間，非但不會減輕中共認知作戰對我方的影響，反而更有利中共對我方、甚至對國際進行輿論戰及認知戰。

揭仲進一步解釋，國防部舊版的示意圖，雖然說明了在臺灣周邊活動的共軍軍機的個別機型、各機型的架次數與飛行路線，但因為是以24小時為單位，而且也沒揭露高度、短時間的動態變化、所屬單位，與這些軍機分別在那個機場起降等訊息，使洩露國軍偵蒐能量、讓共軍找到國軍偵蒐系統弱點的風險極低。揭仲說，若國防部是擔心洩密才改版，就真的是反應過度了。

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