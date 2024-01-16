國防部新版圖資濃縮共機情報 學者：不利國防透明度

國防部今（16）日公布新版中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，內容將過去公布的共軍機型與航跡作一定程度濃縮。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林頴佑今天表示，國防部目前趨於保守的作法，或許希望保密，但不利於國防透明度，模糊化反而會讓不實訊息有更多運用空間。

林頴佑表示，一般民眾並無適當器材可以了解共軍機種與確切出現方向，軍方之舉將使民間無法發揮研析能量，不利推動全民國防。

林穎佑說，唯有讓民眾適度了解實況並增加國防知識建立心防，才是抵禦中共認知戰最好的方法。目前國防部趨於保守的作法，或許是希望能夠達到保密的目的。但這並不利於國防透明度，特別是模糊化反而會給於不實訊息有更多運用的空間。這是我國不可不慎重思考的部分。

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