反潛型輕巡今舉行開工儀式 中程相列雷達闖出德國競爭

為強化制海戰力及提升國艦國造能量，海軍新一代輕型巡防艦的「防空型」已在去年開工，據悉，「反潛型」輕型巡防艦今天上午於高雄中信造船廠開工，由海軍司令唐華主持，新艦將配備新型中程相列雷達，目前鎖定BAE貝宜系統公司生產ARTISAN 3D中程相列雷達與德國產品進行評估，傳中科院已取得德國輸出許可。

為強化制海戰力，海軍以「震海計劃」代號，原規劃籌建「新一代飛彈巡防艦」，後因訊聯專案研發戰系爭議，改採噸位較小的「新一代輕型巡防艦」，區分防空、反潛兩種構型，排水量約2500噸，預計配備垂直發射系統、拖曳式聲納，規劃優先取代濟陽級巡防艦，預計2026年完成2艘原型艦。

此案「防空型」輕巡艦，去年11月17日已在高雄中信造船廠舉行開工典禮，由蔡英文總統主持；「反潛型」輕巡艦則於今日開工。

反潛型輕巡與防空型相同，將搭載海劍二中程防空飛彈、雄三增程超音速反艦飛彈，並對外採購「3D旋轉式相位陣列雷達」，這部分傳由BAE貝宜系統公司生產ARTISAN 3D中程相列雷達與德國產品競爭中，傳中科院已另取得德國相關產品輸出許可，相同雷達瞄準成功級艦後續性能提升案，將向海軍司令部提報，與BAE產品進行評估。

根據2024年度國防預算書顯示，海軍編列新台幣245億4916萬元興建2艘新一代輕型巡防艦，輕型巡防艦將負責台海偵巡、情監偵、外島運補護航、維護海上交通線安全及支援戰演訓任務。

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