義務役男在學選修全民國防課程 可折抵役期
國防部上午表示，義務役男比照軍事訓練役男，在學修習全民國防課程者，高中畢業最高可以折抵7天役期，大學畢業最高折抵15天。
國防部上午舉行例行記者會，說明一年期義務役入伍接訓整備概況，國防部說，比照軍事訓練役男，義務役在學時修習全民國防課程，高中畢業最高可折抵7天，大學畢業最高折抵15天。
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