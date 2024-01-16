國防部：共軍近期在台海周邊無異常針對性軍事舉措

國防部上午表示，共軍近期在台海周邊沒有異常的針對軍事舉措。

國防部情次室情研中心情報官黃明傑說，近期台海周邊，沒有異常的針對軍事舉措，共軍都處於常態作為。大選過後共軍的整體狀況，首先就是常態的戰備警訊等軍事活動，其次是結合認知作戰，第三是灰色地帶襲擾作為，對我進行軍事威懾。

外傳3月中國大陸可能對台軍演，國防部發言人孫立方表示，國軍秉持備戰而不求戰，應戰而不避戰的方向，建軍備戰，對台海情勢會以聯合情監偵的作為，做有效監控妥善應處，防範中共冒進的作為。

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