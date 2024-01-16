聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部：共軍近期在台海周邊無異常針對性軍事舉措
國防部情次室情研中心情報官黃明傑說，近期台海周邊，沒有異常的針對軍事舉措，共軍都處於常態作為。大選過後共軍的整體狀況，首先就是常態的戰備警訊等軍事活動，其次是結合認知作戰，第三是灰色地帶襲擾作為，對我進行軍事威懾。
外傳3月中國大陸可能對台軍演，國防部發言人孫立方表示，國軍秉持備戰而不求戰，應戰而不避戰的方向，建軍備戰，對台海情勢會以聯合情監偵的作為，做有效監控妥善應處，防範中共冒進的作為。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言