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共軍活動圖資簡略化 國防部：不影響情資來源下公布

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人孫立方。圖／取自國防部直播
國防部發言人孫立方。圖／取自國防部直播

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，首度顯示戰機起飛機場，但將共機航向與航跡示意模糊化，情報公布轉向保守。國防部發言人孫立方表示，這是在盡量不影響情資來源前提下，讓國人了解目前所面臨的狀況，避免敵人加以利用對我實施認知作戰，影響我們軍心民心士氣。

孫立方說，國軍面臨的安全環境、敵人各種威脅型態都不斷變化，呈現不同樣態，如何應對不斷變化威脅，是國防部非常重要的工作，敵人認知作戰可能會伴隨其軍事動作產生新的變化，對我們民心士氣，造成負面影響。

他表示，國防部不斷地調整、精進國軍對於海空域動態的公布方式，目的就在此，盡量在不影響情資來源的前提下，讓國人了解目前所面臨的一個狀況，避免敵人利用這些空隙，對我實施認知作戰，影響我們軍心民心的士氣。

國防部情次室情研中心情報官黃明傑說，國軍發布海空動態示意圖目的，是為聚焦台海周邊共軍活動的狀況及其活動的範圍，以利國人了解實際安全狀況。新版圖資沒有加畫海峽中線，圖中中線下方，就是中線延伸線在北面的部分，2北緯7度線，27度線標示的目的，是為了讓國人更能夠了解共軍實際活動的範圍。

國防部 台海 國軍

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