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影／國防部說明一年期義務役入伍接訓整備概況

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因應「強化全民國防兵力結構調整方案」，國軍兵役制度轉型，國防部今天舉行記者會說明一年期義務役入伍接訓整備概況，由國防部發言人孫立方少將主持。記者邱德祥／攝影
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」，國軍兵役制度轉型，國防部今天舉行記者會說明一年期義務役入伍接訓整備概況，由國防部發言人孫立方少將主持。記者邱德祥／攝影

因應「強化全民國防兵力結構調整方案」，國軍兵役制度轉型，國防部今天舉行記者會說明一年期義務役入伍接訓整備概況，由國防部發言人孫立方少將主持。

自113年恢復一年期義務役徵集，首梯役男將於1月25日入營接受入伍訓練，為強化訓練成效，達成「由民轉軍」目標，陸軍已完成8周入伍訓練課程規畫及各項接訓整備工作。一年期義務役入伍接訓任務，經國防部、陸軍司令部及兵監訓部縝密規畫與輔導之下，各接訓單位均已完成整備，其中8周入伍訓練課程，已於112年4至8月間，志願役兵第112之1、3梯入伍訓練試行驗證成果完成課程優化調整，以提升整體訓練成效，後續將籍第1梯次一年期義務役接訓成效持續精進，以達成役男「由民轉軍」之訓練目標，奠定分發部隊執行駐、基地訓練及聯合演訓之基礎。

因應「強化全民國防兵力結構調整方案」，國軍兵役制度轉型，國防部今天舉行記者會說明一年期義務役入伍接訓整備概況，陸軍司令部參謀長建義中將說明細節。記者邱德祥／攝影
因應「強化全民國防兵力結構調整方案」，國軍兵役制度轉型，國防部今天舉行記者會說明一年期義務役入伍接訓整備概況，陸軍司令部參謀長建義中將說明細節。記者邱德祥／攝影

義務役 國防部 陸軍

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