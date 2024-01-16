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愛三技術服務案決標 7億餘元聘3名技術人員駐台
國防部今天公布我對美軍購飛彈系統技術支援服務案，金額7億7208萬6644元，是愛國者三型防空飛彈所需技術服務案。
這項由中華民國駐美軍事代表團進行採購的標案，標示履約地點在新北市泰山，為當地陸軍飛彈光電勤務廠。
據了解，這項採購案為愛國者飛彈技術支援，由洛克西德馬汀公司派出3位技術人員，分別負責北、中、南部。當防空部有裝備維修、人員培訓等需要專業技術的需求時，駐在此地的技術人員協助執行。
這項決標案履約時間自今（2024）年1月2日至2027年12月31日。
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