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國防部重新公告74億餘元決標 採購3級抗彈板等戰鬥個裝

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今日重新公告包括LBP輕型3級抗彈板等4項戰鬥個裝採購決標案。圖為國軍現役3級抗彈板。記者洪哲政／攝影
國防部今日重新公告包括LBP輕型3級抗彈板等4項戰鬥個裝採購決標案。圖為國軍現役3級抗彈板。記者洪哲政／攝影

國防部今天重新公告EMBH105高性能模組化防護頭盔、LBP輕型三級抗彈板、含虎斑迷彩板兩型CV105戰鬥背心等四項戰鬥個裝採購決標案，總決標金額達74億8052萬1345元，2025年前完成生產供給。

國防部曾表示，軍備局正研發新式抗彈板，預計今年底完成研發程序，2024年進入軍種測評，若順利，同年完成測評及完備生產線，預計2025年將新式抗彈板配發至部隊。

標案顯示，國軍2025年前仍延用原LBP輕型三級抗彈板，搭配CV105戰鬥背心使用，相關裝備都由軍備局205廠承製。

國防部 國軍

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