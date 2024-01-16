國防部：首波650名義務役男 3月22日領取戰鬥個裝

國防部今天表示，一年制義務役男首波入營接受入伍訓的650名役男，3月22日領取戰鬥個裝，結訓攜至分發部隊使用。

國防部說，為滿足役男住用需求，投入預算40億4137萬元，針對各接訓單位在民國111年至113年持續執行興安專案，兵舍整新及設施整修工程，提升官兵整體住用及生活品質。

國防部表示，為縮短服裝撥發作業時效，依徵集名冊完成服裝型號調查，針對野戰服等14項29件各類服裝與經理品先期整備，以個人服裝袋包裝，役男可於入伍報到當日，立即完成領用。

國防部指出，為使役男入伍結訓，可立即獲得完整戰鬥個裝，執行各項戰演訓任務，入伍第一周完成戰鬥個裝型號套量，結訓前一周3月22日前撥發給役男，結訓攜至分發部隊使用。

國防部全面配發新式戰鬥個裝迄今已五年，包括戰術頭盔、背心、吸震護肘與護膝等共計15項配備。

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