役男入伍期末測驗戰鬥教練 不合格不發加給

一年制義務役第一批650名役男1月入營，接受八周入伍訓練，國防部今天表示，役男入伍訓練第八周實施五天期末鑑測，接受三天兩夜晝夜連續綜合戰鬥教練等測評。鑑測總評不合格役男，將留訓一周，針對不合格項目，實施輔訓與補測，經補測後，總評仍不合格者，不核發專長證書，不得支領1萬800元專業加給。

國防部今天舉行記者會說明義務役入伍接訓整備概況，負責接訓役男主要業管單位，包括陸軍司令部參謀長陳建義中將、資源司人力資源處處長董紹明少將、訓次室軍事訓練處處長劉慎謨少將等出席說明。

國防部表示，因應強化全民國防兵力結構調整方案，國軍兵役制度轉型，自今年恢復一年期義務役徵集，首梯役男1月25日入營，接受入伍訓練，為強化訓練成效，達成由民轉軍目標，陸軍已完成八周入伍訓練課程規畫，及各項接訓整備工作。

國防部說，八周入伍訓練課程，採四個階段施訓，逐次強化基礎體能、戰鬥及射擊技能，使役男具備服從命令，認同國家，忠貞愛國，由民轉軍基礎訓練，可遂行單兵戰鬥技能，及能接受班以下任務式指揮的訓練目標。

國防部表示，入伍訓第一周為軍人核心價值課程，以軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練為訓練主軸，強化役男守法、愛國意識，培育實戰化訓練所需肌耐力。第二周至五周為基礎訓練，以步槍射擊、手槍及機槍機械訓練及戰鬥教練基礎訓練為主軸，建立役男武器操作及戰鬥教練基礎；第六周至七周為進階及組合訓練，以步槍射擊進階訓練、戰鬥教練組合訓練為主軸，藉模擬戰場實景，強化夜間射擊能力，使役男具備武器運用自信心；第八周為期末鑑測，以體能戰技、步槍鑑定射擊、三天兩夜晝夜連續綜合戰鬥教練為鑑測主軸，以實戰化場景，執行役男入伍訓練成效驗證。

國防部指出，已針對各接訓單位教育班長900餘人，1月15日前完成射擊訓練、戰鬥教練等各項訓練課程合格簽證，使教育班長均達會講，會教，會操作目標。為提升訓練成效，各接訓單已完成核生化訓練、五百障礙、戰鬥教練、震撼教育、手榴彈實彈投擲、步槍歸零及實距離靶場等39座各類訓場檢整，可滿足訓練需求。

國防部表示，役男入伍訓練第八周實施為期五天期末鑑測，針對入伍訓練各階段訓練重要課程，區分體能戰技，步槍鑑定射擊，及三天兩綜合戰鬥教練等三大類實施鑑測與評鑑，驗證役男訓練成效。鑑測總評不合格役男，將實施一周留訓，針對不合格項目實施輔訓與補測，經補測後總評仍不合格者，不核發專長證書，不得支領1萬800元專業加給。

商品推薦