1年制義務役男入營如何抽選服役單位 抽籤方式曝光

新制1年期義務役即首波即將於本月入營，國防部今天表示，新兵入伍訓的第6週，役男可依所學的專長與證照，參加專長甄選，也可自願選擇主戰部隊服役，執行部隊各項戰演訓任務。而未參加專長甄選的役男於第7週實施單位選填，所有本、外島守備部隊可供選填數量均公開於籤板，役男先抽籤決定選填順序，後依序實施服役單位選填。

國防部上午舉行例行記者會，就「1年期義務役入伍接訓整備概況」進行說明。國防部表示，依據役政司今年度預劃徵集役男人數為9127人，由陸軍接訓7514人，依役男戶籍地，區分北、中、南、東地區，分於步兵206旅等五個單位實施入伍訓練，共計12梯次；1月25日第一梯次、陸軍2226梯徵集670人，分由北部步兵206旅、中部302旅及南部203旅負責接訓，進行8週入伍訓練。

國防部表示，義務役男完訓分發，以近戶籍地區，分發至本、外島守備部隊，或依意願參加專長甄選及自願選擇分發主戰部隊服役。在專長甄選部分，役男可依所學的專長與證照，於入營第6週參加專長甄選，除延續民間專業職能，退伍後增加就業能力，亦可自願選擇主戰部隊服役，執行部隊各項戰演訓任務。未參加專長甄選之役男於第7週實施單位選填，所有本、外島守備部隊可供選填數量均公開於籤板，役男先抽籤決定選填順序，後依序實施服役單位選填。

國防部說，1年期義務役入伍接訓任務，經國防部、陸軍司令部及兵監訓部縝密規劃與輔導之下，各接訓單位均已完成整備；其中8週入伍訓練課程，已於112年4至8月間，藉志願役士兵第112之1、3梯入伍訓練試行驗證成果完成課程優化調整，以提升整體訓練成效；後續將藉第1梯次一年期義務役接訓成效持續精進，以達成役男「由民轉軍」的訓練目標，奠定分發部隊執行駐、基地訓練及聯合演訓的基礎。

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