新版共軍活動示意圖 國防部公布共軍活動情報轉趨保守

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，其中慣例公布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖採用新版圖示，雖首度顯示戰機起飛機場，但刻意將共機航向與航跡示意模糊化，情報公布轉向保守。

國防部16日表示，本月15日6時至16日6時止，國軍偵獲共機15架次共艦3艘次，持續在台海周邊活動。

根據國防部新版的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，偵獲「晉江」等機場殲10等主戰、輔戰機13架次，其中有無人機、運8反潛機各一架次逾越海峡中線進入我西南空域，距鵝鑾鼻約62浬。

示意圖同時顯示，另於15日14時20分偵獲1枚中共空飄氣球逾越海峽中線進入我西南空域，高度2萬1000呎，發現時距屏東125浬。

國防部說，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

過去舊版的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，簡易標示中共逾越越海峽中線進入我防空識別區的航向與航跡，外界可將之加以疊圖統計出共軍空中頻繁軍演訓練的空域，此圖模糊化後無法再作類似統計。

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