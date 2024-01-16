快訊

NBA／格林復出無用！勇士末節得分荒不敵殘陣灰熊

2024「全球最安全航空公司」出爐！這家航空奪冠 長榮航空排第14

礁溪驚爆槍戰「女被強押旅館」！警攻堅駁火10槍 嫌中2彈急救

新版共軍活動示意圖 國防部公布共軍活動情報轉趨保守

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部慣例公布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖今採用新版圖示。圖/國防部
國防部慣例公布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖今採用新版圖示。圖/國防部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，其中慣例公布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖採用新版圖示，雖首度顯示戰機起飛機場，但刻意將共機航向與航跡示意模糊化，情報公布轉向保守。

國防部16日表示，本月15日6時至16日6時止，國軍偵獲共機15架次共艦3艘次，持續在台海周邊活動。

根據國防部新版的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，偵獲「晉江」等機場殲10等主戰、輔戰機13架次，其中有無人機、運8反潛機各一架次逾越海峡中線進入我西南空域，距鵝鑾鼻約62浬。

示意圖同時顯示，另於15日14時20分偵獲1枚中共空飄氣球逾越海峽中線進入我西南空域，高度2萬1000呎，發現時距屏東125浬。

國防部說，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

過去舊版的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，簡易標示中共逾越越海峽中線進入我防空識別區的航向與航跡，外界可將之加以疊圖統計出共軍空中頻繁軍演訓練的空域，此圖模糊化後無法再作類似統計。

中共 台海 國防部

延伸閱讀

警告？解放軍微博曬「對台勝仗」戰例：學習「叛變」海軍艦艇

大選後 共軍無人機、氣球各一進入我防空識別區

國防部：台海周邊海空域狀況今日無異常

大選前三個月軍事行動多？港媒：共軍一切如常

相關新聞

新版共軍活動示意圖 國防部公布共軍活動情報轉趨保守

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，其中慣例公布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖採用新版圖示，雖首度顯示...

瑜亮轟炸機／二戰最有名瑜亮組合！B-24飛更快更遠 為何風頭卻不及B-17

二戰同盟國對軸心國轟炸，B-17空中堡壘（Flying Fortress）是最多人記得的機種。而同時代美製轟炸機B-24比B-17運用更廣，總產量甚至超過B-17五成，是美國歷史排名第一的軍機。這2種轟炸機的性能高下，幾十年來各擁支持者。但為何B-24的數目明顯領先，名聲與風頭卻遠不及B-17？要理解這些問題，必須先回溯那段英烈的歲月。...

避免國際曲解刺激中共 國軍春節巡弋行程延後

國防部原規畫1月17日、18日舉行例行春節前媒體參訪戰備部隊任務，展示三軍軍力，突然延後到1月底，據悉原因與選後兩岸情勢...

大選後 共軍無人機、氣球各一進入我防空識別區

國防部今天上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天到今天台海南北各有1架無人機，1枚空飄氣球進入我防空識別區，國軍運用...

國防部：台海周邊海空域狀況今日無異常

國防部今天發出新聞稿表示，台海周邊海空域狀況今日並無異常。

役男立宣示守軍法有無法律效力 法界看法分歧

為使1年制義務役男入營後守軍法重紀律，國軍想出讓役男入營立即作出「軍人職責宣示」的動作。有執業律師認為，這項動作將使在軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。