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避免國際曲解刺激中共 國軍春節巡弋行程延後
國防部原規畫1月17日、18日舉行例行春節前媒體參訪戰備部隊任務，展示三軍軍力，突然延後到1月底，據悉原因與選後兩岸情勢敏感有關，避免刺激兩岸敏感神經。
據了解，這項春節戰備部隊的參訪活動，原規畫陸軍執行台東指揮部裝步戰力戰備展示；空軍屏東空軍基地執行P-3C反潛機武力裝掛，及C-130運輸機、E-2K預警機飛行衝場操演；海軍在左營軍港展示艦艇緊急出港戰備，與M109特勤艇戰力展示、雄二、雄三反艦飛彈機動車快速部署展開示範等科目，三軍展現壯盛軍容，部隊已完成展示科目訓練，17日與18日操演所需海象與天候目前也許可。
這個名為春節巡弋的例行國內外媒體邀訪拍攝任務，早年提供媒體拍攝春節假期期間留稿，現在媒體多進行即時報導的工作要求下，已經轉變成即時戰力展示。
據了解，美國政府在我國大選後指派資深國安官員代表團訪台，仍引起兩岸與國際關注，近日台海情勢堪稱單純下，春節巡弋的戰力展示容易讓外媒曲解，國際解讀效應難料，甚至可能被解讀為耀武揚威。高層將行程延後，科目也可能進行調整。
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