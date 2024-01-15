快訊

戴資穎重返羽球世界第3！為台灣球迷「不當行為」向印尼好手道歉

遭控性騷提告踢鐵板…陳建州未提再議 大牙確定獲不起訴

選後房市有「四變」 專家：蔡政府無效的打房政策將大轉彎

大選後 共軍無人機、氣球各一進入我防空識別區

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午所以公布中共解放軍進入臺海周邊空域活動示意圖。圖/國防部
國防部上午所以公布中共解放軍進入臺海周邊空域活動示意圖。圖/國防部

國防部今天上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天到今天台海南北各有1架無人機，1枚空飄氣球進入我防空識別區，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，1月14日6時至1月15日6時止，國軍偵獲機6架次，共艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中有1架次BZK005無人機進入我西南空域。國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部說，國軍昨天13時47分在基隆西南方159浬，3萬3000呎發現中共空飄氣球，目標逾越中線後，持續向東飄行，16時38分在東北部空域消失。

國防部上午發布中共運載火箭發射活動，大陸文昌航天發射場1月17日發射火箭，射向朝西太平洋，未經我防空識別區。

國防部 國軍 台海

延伸閱讀

台灣大選落幕 印尼重申一中政策並持續關注台灣

國防部：基隆西南方偵獲1枚中共空飄氣球

國防部：台海周邊海空域狀況今日無異常

賴清德勝選 韓政府：盼台海維持和平穩定

相關新聞

大選後 共軍無人機、氣球各一進入我防空識別區

國防部今天上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天到今天台海南北各有1架無人機，1枚空飄氣球進入我防空識別區，國軍運用...

國防部：台海周邊海空域狀況今日無異常

國防部今天發出新聞稿表示，台海周邊海空域狀況今日並無異常。

役男立宣示守軍法有無法律效力 法界看法分歧

為使1年制義務役男入營後守軍法重紀律，國軍想出讓役男入營立即作出「軍人職責宣示」的動作。有執業律師認為，這項動作將使在軍...

1年制義務役男本月報到 入營先實施軍人職責宣示守法

首梯600名1年制義務役男將在本月25日向北、中、南陸軍新訓基地報到，入營第一項軍事動作，將首度實施「軍人職責宣示」，要...

超馬上校5、6月擬赴陸自辦慶黃埔百年馬拉松活動

職業軍人退役的超馬上校鄒雙喜特別創辦「榮耀九三運動協會」，全力支持國軍相關向軍人敬致的路跑活動。他主辦完中央軍校校友會在...

我昨完成大選投開票 期間台海無共機現蹤

國防部上午表示，昨天沒有共機出現在台海周邊，昨天6時至今天6時止，國軍偵獲共艦4艘次，在台海周邊活動。國軍運用任務艦及岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。