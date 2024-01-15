大選後 共軍無人機、氣球各一進入我防空識別區

國防部今天上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天到今天台海南北各有1架無人機，1枚空飄氣球進入我防空識別區，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，1月14日6時至1月15日6時止，國軍偵獲機6架次，共艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中有1架次BZK005無人機進入我西南空域。國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部說，國軍昨天13時47分在基隆西南方159浬，3萬3000呎發現中共空飄氣球，目標逾越中線後，持續向東飄行，16時38分在東北部空域消失。

國防部上午發布中共運載火箭發射活動，大陸文昌航天發射場1月17日發射火箭，射向朝西太平洋，未經我防空識別區。

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