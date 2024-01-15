大選後 共軍無人機、氣球各一進入我防空識別區
國防部今天上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天到今天台海南北各有1架無人機，1枚空飄氣球進入我防空識別區，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部表示，1月14日6時至1月15日6時止，國軍偵獲機6架次，共艦4艘次，持續在台海周邊活動，其中有1架次BZK005無人機進入我西南空域。國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部說，國軍昨天13時47分在基隆西南方159浬，3萬3000呎發現中共空飄氣球，目標逾越中線後，持續向東飄行，16時38分在東北部空域消失。
國防部上午發布中共運載火箭發射活動，大陸文昌航天發射場1月17日發射火箭，射向朝西太平洋，未經我防空識別區。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言