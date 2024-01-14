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國防部：台海周邊海空域狀況今日無異常

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中共東部戰區今實施海上軍事操演，圖為示意。圖/取自解放軍國防部官網
中共東部戰區今實施海上軍事操演，圖為示意。圖/取自解放軍國防部官網

國防部今天發出新聞稿表示，台海周邊海空域狀況今日並無異常。

我總統大選才剛結束，根據「鳳凰網」報導，解放軍東部戰區今（14）日上午在微信發布影片，指出動數艘飛彈快艇，展開一場多科目、長航時、高強度、跨晝夜的海上實戰化訓練，模擬對「敵」實施火力打擊。文中強調是一場「反恐緊急演習」。

對於中共於東部戰區舉行軍演，國防部今(14)日表示，國軍對台海周邊海空域狀況嚴密監控，目前並無異常。

國防部表示，有關媒體報導的共軍演練動態，國軍將持續掌握監控。

國防部 台海 軍演 解放軍 中共

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