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我昨完成大選投開票 期間台海無共機現蹤

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午公布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，昨日無共機出海。圖/國防部
國防部上午公布的中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖顯示，昨日無共機出海。圖/國防部

國防部上午表示，昨天沒有共機出現在台海周邊，昨天6時至今天6時止，國軍偵獲共艦4艘次，在台海周邊活動。國軍運用任務艦及岸彈統嚴密監控與應處。

昨天23時6分在基隆西方75浬，偵獲1枚逾越海峽中線的中共空飄氣球活動，高度達2萬7000呎，目標於接近北部海岸前，23時28分消失。

台海 國軍 國防部 中共

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