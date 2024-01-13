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耗資17餘億元 海軍花蓮新建雄風飛彈新基地決標

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
花蓮復興南營區一景。圖／取自GOOGLE EARTH
花蓮復興南營區一景。圖／取自GOOGLE EARTH

國防部公布花蓮FXN及N425營區新建統包工程興建決標案，17億1470萬1588元決標。據了解，這是海軍花蓮復興南營區、南埔營區新建機動雄風飛彈車基地工程標案。

依照海軍招標文件表示，相關工程是因應國內募兵制政策，藉多元機能、設施及住辦合一概念，有效提高部隊訓練的執行能力，精實部隊戰力，提升官兵安全舒適的住宿環境，達到照顧官兵的目標，使官兵於平時得以勤訓精練戰技，戰時能有效發揮戰力於營區幅員内作規畫，力求達成嚴整、經濟、實用、美觀要求，提升官兵生活品質。

招標文件顯示，N-XJ新建及整建工程，包含宜蘭金六結營區、蘇澳軍港營區、花蓮復興南營區、南埔營區興建4座基地，分成兩標案包括「J125、YA」，「FXN、N425」建置部隊。

建案容包括增編機動飛彈發射車車輛駐放、組測及人員生活辦公場所需求，新整建車輛組測場房、維修及車庫、生活營舍等建物，以依計畫期程，在成軍前完成各營區基地新建工程。

據了解，新建基地主要是駐車及部隊辦公廳舍，由一般營建商得得標承作，若原陣地有原固定式雄二發射陣地，涉及性能提升等，由中科院承作。

花蓮 飛彈 海軍

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