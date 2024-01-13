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投票日 軍方發布昨天偵獲2枚中共氣球、1枚穿越本島南部上空

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

今天是總統與立委選舉投票日，國防部在投票仍在進行過程當中，發布中共解放軍台海周邊海空域動態，昨天發現大陸施政兩枚空飄氣球，分於日夜一南一北逾越海峽中線向東飄行，其中一枚穿過本島南部陸域後，在台東海岸邊緣消失。

國防部表示，昨天6時至今天6時止，國軍偵獲共機8架次、共艦6艘次，持續在台海周邊活動，其中1架次運8反潛機進入西南空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國軍昨天3時29分在屏東西方100浬發現1枚氣球，高度2萬2000呎，目標逾越海峽中線後，穿過本島南部陸域，5時44分在台東海岸邊緣消失；另一枚14時35分在基隆西北方83浬發現，高度2萬呎，逾越海峽中線向東飄行，進入北部海域空域，17時41分消失。

海峽中線 國軍 國防部 台海 中共

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