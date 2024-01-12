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美稱無偏好的候選人 準備應對台灣選舉可能出現的數種不同結果

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國白宮堅稱不背書支持台灣的任何一位總統候選人，正在為可能出現的數種選舉結果做準備。歐新社
美國白宮堅稱不背書支持台灣的任何一位總統候選人，正在為可能出現的數種選舉結果做準備。歐新社

財經網站CNBC報導，台灣周六即將舉行大選，美國政府重申對台灣民主進程的支持，仍堅稱不背書支持任何一位總統候選人，正在為數種可能出現的選舉結果做準備。

選舉結果將給地緣政治和全球貿易帶來漣漪效應，還可能引發中國大陸在釣魚島及周邊地區的軍事活動增加。海協會會長張志軍先前指周六的選舉是和平與戰爭兩條道路的重要抉擇。北京警告華府不要介選。而拜登領導的政府正為好幾種不同的選舉結果做準備。 

美方高階政府官員周三晚間在記者會上說：「每當邁向緊張程度升高的時期，美國政府內部當然都會有應急對話。我不想談論具體細節，但當然，我們必須做好準備，考慮到任何可能發生的情況⋯⋯從沒有反應一路到程度更高的反應。」

白宮堅稱，不背書支持三名支持度領先的候選人當中的任何一位。但這不意味華府完全袖手旁觀。

這位高階官員說，一支美國的「非官方代表團」將在選後立即前往台北，「面對面」加強與台灣的夥伴關系。

他表示，「台灣是全球供應鏈的重要組成部分。破壞台海兩岸和平與穩定將嚴重損害全球經濟」。

此前，美國五角大廈和中國大陸國防部於8-9日舉行了為期兩天的會議。美國副國安顧問費納（Jon Finer）周三也會晤中方對口官員，強調事項包括美國對「台海兩岸和平與穩定」的承諾。這些會晤都築基於拜登11月在舊金山與中國大陸國家主席習近平進行的一對一會談，習近平在會中闡述北京希望和平統一台灣，美方應將「不支持台獨」的表態體現在具體行動，更要停止武裝台灣。

美國 2024選舉 2024總統選舉 台海 五角大廈

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