國防部：發布中共火箭預警與美軍航艦動向無關
國防部今天表示，1月9日針對中共運載火箭飛行軌跡異常發布預警，與美軍航艦動向無關。
媒體報導引述匿名外交人士說法，美軍卡爾文森號航艦戰鬥群1月3日、4日與菲律賓海軍在南海舉行海上合作行動聯合巡航，4日進港，規畫8日出港，沿菲律賓往北經巴士海峽南端進入西太平洋，民進黨政府考量美軍航艦行程，加上中國大陸9日發射衛星，所以才有了國家級警報的劇本。
國防部說，考量中共1月9日發射的運載火箭，飛行軌跡異常，空軍作戰指揮部為爭取時效、保護國人安全，依規定發布預警，與美軍航艦動向無關，報導內容非事實。
國防部表示，國防安全相關預警訊息的發布，均以敵情威脅等專業要求為考量，不會受選舉等政治因素影響。請媒體報導前善盡查證責任，勿以臆測不實內容，誤導視聽。
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