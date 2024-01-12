【重磅快評】軍方真的不把中共高空氣球看在眼裡？

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聯合報／ 主筆室
紐約時報報導，近日中共高空氣球飛越台海上空數量「激增」，圖為國防部10日發布示意圖。圖/國防部
紐約時報報導，近日中共高空氣球飛越台海上空數量「激增」，圖為國防部10日發布示意圖。圖/國防部

紐約時報最近一則新聞：隨著台灣大選投票日迫近，中共高空氣球飛越台海上空數量「激增」。台灣國防部注意到紐時這則報導，但沒怎麼當回事，認為中共此舉只是表態，不具威脅性；台灣媒體也沒太在意中共氣球大增這回事，幾乎都僅簡單帶到，甚或沒有處理這則消息。

紐時的訊息關鍵字是「激增」，但內文沒有具體數字，事實是國防部也有製作「氣球路徑示意圖」，認為中共既然不方便以機船繞台表態，那就多放些氣球，表示對台灣大選的「關心」，只不過一週幾次的高空氣球飛越，台灣民眾多數無感；可能是最近忙著學英文飛彈、衛星、空襲、防空警報的不同吧！

確實，中共氣球激增沒什麼好在意的，應注意他們氣球科技的進步才是重點；可能他們氣球科技有長足進步。去年，美國在東南角南卡羅來納州打下中共一個高空氣球讓美國人嚇到，太平洋最寬處達兩萬公里，氣球飛越美國本土至少四千公里，依此距離不難推算飛行高度，可以瞭解中共氣球科技有可觀實力。

比較兩岸的高空氣球實力，無疑台灣是老大哥，領先幾十年。台灣施放空飄氣球早自民國四十幾年，民國五十年之後更是迅速擴大規模；最大施放基地在金門太湖畔，夏天吹東南風時大量空飄氣球到大陸，秋冬風向不利施放，軍方移師到南韓濟州島施放，因此軍方的空飄氣球還有海外的南韓基地。空飄氣球幾乎覆蓋大陸全境，七十年代後期兩岸關係緩解才逐漸減少空飄氣球施放。

台灣施放空飄氣球的全盛期正值大陸貧困、天災頻繁，以致台灣以高空氣球載運糧食、民生物資到大陸非常受到歡迎，大陸同胞紛紛搶拾空飄物品，性質根本不是「心戰」，是大陸人民重要的物資來源。空飄氣球轉換名稱為「心戰」，其實性質有些不同。即使此刻紐時報導台灣迫近投票，中共空飄氣球激增，但台灣人民多認為大陸氣球沒有危害性，至多是蒐集些資料罷了。

中共的高空氣球飛越台海上空或許沒有傷害性，但軍方懶得多看一眼，態度似嫌輕忽，誰知道下一刻會有什麼變化？

中共 美國 國防部

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