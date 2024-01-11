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嗆不是被國人媒體打倒的國軍 國防部：介選標籤太不公平

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國防部副部長柏鴻輝。本報資料照片
國防部副部長柏鴻輝。本報資料照片

國防部前天發布「國家級警報」，針對中國衛星英文誤植為飛彈，被質疑介選。國防部副部長柏鴻輝今天在行政院會會後記者會強調，國防部絕對是行政中立、沒有介選，說介選對一個指揮官太不公平、非常荒謬，這樣的指責會讓指揮官做不下去，希望不要再給國軍貼標籤。

柏鴻輝表示，會發示警簡訊是因為衛星和美國公布的路徑差別非常的大，已經偏離了正常軌道，這是不正常的狀況，發現會經過台南和台東。因此國防部依照民防法，當下就致電部長，在部長許可下發了簡訊，當然在發簡訊的過程當中有許多值得檢討的地方。

柏鴻輝強調，這次偏離這麼遠，所以要從嚴來認定，必須提醒民眾要注意安全，因為不知道衛星會不會掉下來，基於指揮官在這麼短的時間、每天面對中共的這麼大壓力之下，「說介選不公平」。

柏鴻輝表示，該指揮官基於自己的權責，冒著職務風險對高層作建議，「國人不該給他支持嗎？」國軍是中立的，如何介選他不知道，只知道如何守護國家安全，對於該指揮官他抱予同情。

「我覺得國人對他太不公平了，這樣指責一個指揮官他做不下去」，柏說，國人應該多給掌聲，國家安全絕對不是一個指揮官負責的，飛機每天飛不分晝夜，說去介選是非常荒謬的一件事，他在這裡要鄭重的告訴國人，國防部絕對是行政中立，絕對沒有介選，基於保護國家安全是國防部的職責。

柏鴻輝強調，國防部絕對誠心誠意接受大家的批評指教，但在無預警的情況下，告訴民眾會危害安全是國防部的職責，國防部是２４小時備戰，沒有一分一秒鬆懈過；守護國人安全，讓選舉順利進行，是國軍的職責，希望不要再給國軍貼標籤，「我們是勇於負責的國軍，是對抗中共強權惡勢力的國軍，絕對不是被國人媒體打倒的國軍」。

國防部 國軍 介選 2024選舉

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