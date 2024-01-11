肯定國防部發警報勇於任事 陳建仁：被說介選不公不義

國防部前天發布「國家級警報」，針對衛星英文誤植為飛彈引發的爭議，行政院長陳建仁今天在行政院會表示，國防部果斷做出發布告警簡訊的決定，但有心人是將他們貼上介選和操弄選舉的標籤，不但不公不義，更不負責任。過去他國也曾發生因警示太緊急而有不夠周延的地方，因此以這次告警簡訊內容為借鏡，期勉未來在外文用字遣詞上面更為精準。

行政院發言人林子倫轉述陳建仁在會中表示，陳建仁肯定國防部同仁的專業和勇於任事，為了確保國家安全和國人安全，面對偏離原預判飛行航路且即將飛越我國上空的衛星酬載火箭，在極為短暫的時間內，果斷做出發布告警簡訊的決定，國軍弟兄姊妹們大家辛苦了。

陳建仁表示，簡訊告警機制是可能在發生緊急危害時，能在最短時間內通知國人，讓大家有所警覺，以爭取更充足的因應時間；發布告警與否，所憑藉的是主則部會的專業和判斷力，特別是承擔國防事務的國軍弟兄姊妹，各自懷抱著守土護民的決心，堅守崗位。

陳建仁強調，有心人是將他們貼上介選和操弄選舉的標籤，不但不公不義，更不負責任。因此，他勉勵國軍弟兄姊妹放寬心、勿氣餒，大家的專業與判斷，國人有目共睹，感念在心。

陳建仁表示，在已經有簡訊告警發展機制的國家中，確實有曾發生因警示太緊急而有不夠周延的地方。以這次告警簡訊內容為借鏡，期勉大家未來在外文用字遣詞上面更為精準，可先盤點，並就可能發生的情況預擬參考稿，或預為可供第一時間協助的編譯資源等方式妥為準備。

陳建仁也請國防部和其他部會盤點精進，並持續優化告警系統發布機制。未來發布相關告警時，須同步對民眾進行風險溝通，對國人可能關心或疑問之事，要把握黃金時間讓國人了解事情全貌，避免任何錯假資訊與蔓延的機會，希望未來按照實際作為檢討精進的參考，讓國人安心，也讓國家受到更好的保障。

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