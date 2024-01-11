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國防部「菜英文」 綠：幫藍助選
前天下午手機國家級警報大作，國防部誤將衛星英文寫成飛彈，引發民眾恐慌。綠營普遍意見認為，雖然藍白陣營口徑一致，批評這是民進黨自導自演的介選手段，欲操作亡國感來謀取選舉利益；不過，黨內人士認為，該事件民進黨並未得利，反而有掉票的疑慮，等於是在幫國民黨助選。
國安人士表示，此事是國安事件，不該和選舉有所牽連，也要澄清這絕非執政黨刻意發布的警報，一切有規則可循。國防部英文有錯誤就澄清，該怎麼說明就怎麼說明；但揭露資訊向民眾示警的原意，是民主國家常態。
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