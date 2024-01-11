聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／一則國家警報 執政團隊現形

聯合報／ 記者蔡晉宇
國防部前天下午發出國家級警報，在立法院備詢的行政院長陳建仁（右）與衛福部長薛瑞元（左）兩人不約而同查看手機。記者杜建重／攝影
國防部前天下午發出國家級警報，在立法院備詢的行政院長陳建仁（右）與衛福部長薛瑞元（左）兩人不約而同查看手機。記者杜建重／攝影

中國大陸發射衛星疑似經過我領空，國防部發布國家級警報，錯把衛星寫成飛彈，事件進入第三天，諸如誰下令發布警報？為何先前發射衛星都沒發布警報？若真偏離預設路徑，為何還能如預期進入目的地軌道？民進黨政府仍無法解釋清楚，府院黨也難以攔阻這顆烏龍飛彈帶來的殺傷力。

同樣的場景相信大家一定不陌生，前年八月，中共發動環台軍演，日方公布，四枚解放軍飛彈飛越台灣上空，我方則隻字未提，消息一出輿論譁然。面對各界批評，僅國防部提出「飛彈飛越大氣層，已不屬於領空」的詭辯，各界瞠目結舌。

在狀況外的還有行政院陳建仁，在立法院第一時間也稱對岸發射了飛彈，事後雖改口，但身為全國最高行政首長失言，恐造成民心浮動的負面影響，陳建仁並未道歉，還反過頭來向在野黨立委嗆聲，此事件有中國介選可能性。從行政院長到國防部，把衛星說成飛彈，連如此錯誤都能發生，又怎麼能期待這樣的執政團隊，能發揮多大的保家衛國戰力？

眼見社會議論紛紛，所有矛頭指向民進黨政府透過國防部拿國安議題介選，國際媒體也注意到這起事件，蔡總統仍在高雄跑完行程，回到台北才召集國安團隊了解原委。

總統府一再喊話，一來是要國人放心這起烏龍警報事件，二來是要降低疑似介選引發的衝擊，但不論是無心犯下低級錯誤的烏龍，還是別有政治動機的介選操作，民進黨政府都要概括承受。

2024選舉 2024總統選舉 國家級警報 民進黨 國安 陳建仁 行政院

延伸閱讀

【重磅快評】陳建仁、國防部帶頭造假 誰要關3天？

國家級警報出錯...總統、陳建仁、吳釗燮不同調 趙少康：怎能放心呢？

衛星為何寫Missile？陳建仁答詢認「是錯誤」：馬上來更正

陳建仁立院答詢時收到簡訊一度稱：中國剛發射飛彈

相關新聞

國安人士：國防部單獨決策 警報發布才通報蔡總統

中國大陸前天發射衛星，我國防部發出國家級防空警報，全國手機發出警示，但國防部中英文簡訊內容竟錯將衛星當飛彈，引發恐慌。蔡...

國家警報大響 國防部發言人：邱國正支持發布、總統府未涉入

國防部昨突然數度以中、英文形式發布國家級警報，指中國大陸發射衛星已飛越南部上空，英文訊息還錯稱「衛星」為「飛彈」，引發民...

獨／不同版本國家警報？昨搭機返台 他竟收到簡體字「總統警報」

國防部針對中共衛星火箭對國人發布國家級告警簡訊，昨天連四發國家級警報引議論，外界質疑，過去大陸發射衛星，國防部都沒發國家...

多家外媒報導 紐時：台灣亂了套

大陸發射衛星，國防部發布國家級警報還出錯，登上國際媒體。紐約時報以「飛彈、火箭還是衛星？中國（火箭）穿越，台灣亂了套」為...

批國家級介選奧步 藍立院黨團：邱國正下台負責

國防部前天因大陸發射衛星而發布國家級警報引發軒然大波。國民黨總統候選人侯友宜昨批國家機器介選，發布假訊息、販賣「芒果乾（...

新聞眼／說法一再矛盾 國防部鬧世界笑話

國防部前晚發布「類記者會」影片，解釋中國大陸火箭飛越台灣事件；官員稱，發布數十年來首度防空警報是因偵測到火箭偏離原先公告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。