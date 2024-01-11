蔡8小時拆彈 定調排除政治企圖

國防部發布國家級防空警報上演「飛彈」烏龍事件，讓全民驚嚇兩次，還原整起事件，從前天下午三點左右發出警報，到晚上十一時左右，社會瀰漫不安，對於中共介選或是國防部介選，傳聞四起，蔡英文總統危機處理，了解事件來龍去脈，八小時緊急拆彈，最後定調排除對岸有政治企圖，讓爭議不致再擴大。

國安人士指出，蔡總統前天下午公務行程至高雄安宜社區長照據點視察時，國家警報突然大響，經由在一旁的高雄市長陳其邁以智慧型手表通知提醒，才得知此事。當下蔡總統向長者表示，「沒關係，總統在這邊。發生什麼事情總統都跟你在一起」。而行政院長陳建仁當時在立法院備詢，第一時間還說「接到簡訊中國發射飛彈」，但隨即更正為「是發射衛星的警報」。

國安人士表示，國防部為用字錯誤道歉後，外界其他疑慮仍不斷，包括為何過去對岸發射衛星從未發布警報？發射衛星並不在發布國家警報的表列中，為何仍發布？對岸這顆衛星原定路線並無通過我領土上空，究竟路線為何等。

國安人士說明，經過前年中共環台軍演，飛彈飛過我大氣層上空未發布警報事件後，國安、國防單位為避免輿論再次譁然，已作出檢討；前天下午國軍一接受到對岸由火箭搭載的衛星路徑將通過我領土上空訊息，疑似發生路線偏差，與原先預定路線不同，國防部即按相關作業流程啟動，在短時間內決策發布警報，在下午三點○四分第一波發布。

國安人士說明，國家級防空警報英文誤植部分，確實是作業疏失，原因是在國防部的資料庫中，早就事先準備好制式化的空襲警報內容，決定要發布警報當下，未察這回是發射衛星非空襲警報，英文直接套用，才會導致此狀況。國防部也在下午四時左右道歉。

不過，距離總統大選投票時間相當接近，卻發生警報烏龍事件，為防相關政治效應，蔡總統前天結束行程返回台北後，即向國安、國防相關人士了解整起事件發生狀況，在釐清發布警報來龍去脈，並確認對岸無政治企圖後，約在前晚十一時，指示總統府發言人向國人再次說明對岸無政治企圖，籲請放心，昨天國安系統進一步對外說明釋疑，希望讓爭議畫下句點。

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