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多家外媒報導 紐時：台灣亂了套

聯合報／ 記者張文馨、編譯周辰陽／綜合報導
蔡英文總統前天下午在高雄的安宜社區長照中心，跟長輩報告這幾年施政，剛好遇到國防部發布國家級警報。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統前天下午在高雄的安宜社區長照中心，跟長輩報告這幾年施政，剛好遇到國防部發布國家級警報。圖／取自蔡英文臉書

大陸發射衛星國防部發布國家級警報還出錯，登上國際媒體。紐約時報以「飛彈、火箭還是衛星？中國（火箭）穿越，台灣亂了套」為標題報導；衛報報導不僅英文翻譯有誤，將衛星誤為飛彈，中文警報提到「飛越南部上空」也讓人誤會是穿越越南，連外交部長吳釗燮都看錯。

多家外國媒體派記者到台灣採訪總統選舉，部分報導提到英文版警報寫成飛彈穿越，國防部稍後更正致歉；紐時報導，中國大陸去年至少三次發射搭載衛星的火箭，台灣國防部都只有發聲明，沒發送國家警報到民眾手機，這次的警報似乎傳達更大憂慮。

英國衛報報導，國防部發送防空警報內容為，「中國發射衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全…」但「飛越南部」讓人誤以為穿越東南亞國家「越南」上空，連外交部長吳釗燮也看錯，當時正主持國際記者會的吳釗燮告訴與會外國媒體這是一次衛星發射，飛越越南上空，大家不用擔心。

衛報特派記者海倫．戴維森在社群媒體平台「Ｘ」寫道，國防部「翻譯差得驚人」；戴維森指記者團立即尋求翻譯上澄清，以及為何中國發射衛星會觸發全台灣緊急警報。

德國之聲記者柴特也提到中英文簡訊差異，認為英文似是誤譯。ＣＮＮ資深記者黎普利報導，台灣國防部為「飛彈」誤譯道歉。英國天空電視台駐北京記者史密斯則寫道，類似當天的警報在台灣十分罕見。

國家級警報 衛星 國防部 越南

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