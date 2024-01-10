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獨／不同版本國家警報？昨搭機返台 他竟收到簡體字「總統警報」
國防部針對中共衛星火箭對國人發布國家級告警簡訊，昨天連四發國家級警報引議論，外界質疑，過去大陸發射衛星，國防部都沒發國家警報，這次卻連發好幾次，民進黨是否刻意散播「芒果乾」恐懼？引起國內各界議論紛紛。
一名台灣企業派駐中國大陸分公司擔任高階主管的何姓男子，昨天中午正巧從對岸搭機返台，才下飛機沒多久，正好遇到國家警報發送國防部的告警訊息，但返家後仔細一看，才發現他所使用手機是雙卡機，插有大陸跟台灣電信公司的「SIM卡」，與家人接收到繁體字的「國家警報」完全不一樣，而是收到簡體字的「总统警報」，讓他不禁質疑，民進黨一國兩制了嗎？
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