【即時快評】國家警報空作部獨斷？ 衡指所高勤所為何事

國防部昨日以偏離美國預判航道為由，針對中共衛星火箭對國人發布國家級警告的告警簡訊，事後普遭訾議後，國防部指稱下達發布命令者是空軍作戰指揮部指揮官黄志偉，公開讓他為事件扛責。但空軍作戰指揮部自美眾議院議長裴洛西訪台時監控導彈飛越我陸域，並歷經大量監控中共運載火箭的經驗，都未傳空作部有建議發布告警的資訊。國防部宣稱此事由黃志偉一人獨斷，國防部衡山指揮所高勤官甚至國防部長都置身事外，受到質疑。

國防部情次室昨因說明空軍監控中共自西昌發射的這枚運載火箭，提及空軍飛彈預警中心的運作，這套以長程預警雷達為偵蒐主體的系統，歷經多年才克服雷達與北、東兩座飛彈預警中心、與各愛國者防空飛彈連的指管連線問題。據國防部當年公開說明，這套系統可為民眾爭取5分鐘前往避難的預警時間。昨日的運作有無符合這項效益？可回推火箭自西昌發射後到民眾接獲簡訊的時間。但空軍發布下達的這項國家級告警簡訊，卻未建議民眾是否要避難。

據了解，這項簡訊內容與空軍飛彈預警中心發布機制結合，內容確屬制式形式，針對飛彈空襲加以設定，機制啟動後立即快傳通訊業者普傳，但系統裡原即並未針對民用衛星火箭對地面的「威脅」去設定簡訊內容，沒有針對民用火箭動用反飛彈系統去告警的機制。

其實，這套飛彈預警中心系統，若啟動飛彈空襲告警功能後，除連動各防空飛彈連啟動戰備外，必要時也須由情次室匯整情資先呈報國安會，請示是否須啟動復安或萬鈞專案，讓正副與各部會首長進入掩體。但自96台海危機到裴洛西訪台中共導彈演習，國軍沒有一次曾啟動這項機制，因研判敵情後我方不需小題大作。此次這枚中共載運衛星早已預告發射時程，容或偏離軌道進入台灣南部陸域上空，也在500公里的外太空。官員們老神在在，以國軍本身經驗與情資掌握，會動輒動用國家級告警系統驚嚇民眾？讓人難以想像。

黃志偉出身F-16戰機飛行員，確無在飛彈部隊熟悉攔截的經驗，但其曾就讀美空軍同盟指揮官105年班，本職學能強，防空飛彈指揮部蟾蜍山的北部飛彈預警中心，與樂山長程預警雷達系統呈現的情資相同，全程都能掌握中共衛星火箭動態，但指揮與經常戰備權責不明。

因為，負責情報研析的情次室情研機構在衡山指揮所，空作部指揮在公館，飛彈指揮部執行；在則在高雄旗山。昨日15時3分中共衛星火箭昌發射，我15時14分發出簡訊，研析、決策過程中，衡指所至少由副總長擔任的高勤官要不要授命下達？突發狀況處置決策不會到部長，也會到副總長，不會單由空作部決定；而中共衛星是既定發射，國軍一定全程監控，就算有偏移到台灣上空，也是正常監控，決策發國家級警報簡訊者，是軍方的可能性幾希。

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