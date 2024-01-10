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【重磅快評】國家級警報介選疑雲 曝露嚴重國安問題

聯合報／ 主筆室
國防部昨天發出國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」，國防部承認用語有所「誤失」。記者陳柏亨／翻攝
國防部昨天發出國家級警報，英文訊息錯將「衛星」當「飛彈」，國防部承認用語有所「誤失」。記者陳柏亨／翻攝

國防部昨天下午首度發布國家級警報引發巨大爭議，國防部今天表示，考量昨天中共衛星軌道異常，空作部依規定發布警報，作業全程以國防安全為考量，無所謂「介選」情事。國防部的說明，恰恰凸顯當前民進黨政府的國安判斷與運作，豈止不合格，簡直把國安當兒戲！

國防部指出，有關警報訊息英文用語，已由相關單位全面檢討修正，顯然國防部已承認此警報用語有所「誤失」。誤失有大有小，例如「飛越南部上空」因簡訊編排不當讓許多人誤為「越南」；但把「衛星」寫成「飛彈」，還用了「空襲」字眼，並且據以發布國家級警報，這那裡是以國防安全為考量？如果此時恰有前線對峙情況，兩岸戰火豈不一點就爆？

從此也凸顯更嚴重的問題：國軍監偵偏屬軍事層級作業，但發不發布國家級空襲警報，要考量的絕對只有軍事層面？毫無國際或政治影響角度需要評估？

易言之，如果敵國屬於軍武的飛彈、軍機侵門踏戶，當然必須在第一時間通報全民周知；但發射幾乎無害的衛星經過台灣上空，難道現行SOP，也是允許軍方可以決定要不要對兩千三百萬人民發布國家級警報，而不必經過國防部長或國安單位核可？如此不受監督之權限，未免也太可怕！

國防部指出，對中國大陸後續的衛星發射作業，均將依處置規定，視其對台灣影響、威脅程度，適切預警與應處。從此也產生諸多疑問，一是證諸以往連中共飛彈越過台灣，國防部均默不作聲，莫非自承過去並未依規定處置？二是若以後都將比照辦理，勢將因此產生「狼來了」效應，恐置全國人民於更危險之境；三是現行處置規定、SOP，真的經得起國防與國安專業檢驗？

確實，發射衛星火箭，絕對不可能完全排除會對地面造成風險。但國防部是否也該說明，造成這些風險的機率有多少？又會造成多大的損害？對比航機零件掉落砸壞民宅的機率又是如何？若僅為了一個極小、且有地域限制的風險，就須對全國發布國家級警報，這樣的SOP還真是世界級笑話！

國家級警報 國防部 衛星

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