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中共衛星火箭發警報 國防部：無政治干擾 無介選

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部。圖／本報資料照
國防部。圖／本報資料照

國防部今天發布新聞稿再度重申，9日針對中共衛星火箭發布告警簡訊作業，全程以國防安全為考量，絕無受政治干擾，更無所謂「介選」情事。

針對國防部衛星發射預警遭質疑涉及介選」，國防部今（10）日表示，考量中共9日發射的衛星飛行軌跡異常，判將經過本島上空，為爭取時效、保護國人安全，空作部依敵情威脅，按「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中「周邊國家發射火箭或導彈，通過我周邊海、空域」相關規定處置。作業全程以國防安全為考量，絕無受政治干擾，更無所謂「介選」情事。

國防部表示，有關警報訊息英文用語，已由相關單位全面檢討修正。針對中國大陸後續的衛星發射作業，均將依處置規定，視其對我影響、威脅程度，適切預警、應處。

國防部說，國軍嚴守行政中立，落實依法行政，貫徹軍隊國家化的立場從未改變，將持續戮力戰備整備，確維國土安全。

國防部 衛星 介選

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