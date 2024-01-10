國安高層認同警報簡訊決策 蔡總統確認對岸無政治企圖

昨天下午手機國家級警報大作，國防部誤將衛星英文寫成飛彈，引發民眾恐慌。國安人士還原昨天事發經過，發布警報當下是由國防部決策，國安高層事後，認為雖有英文誤植狀況，但大抵上是支持英發布警報的決策方向；蔡總統則在晚上召集相關人士了解整起事件來龍去脈，確認對岸在此事件無政治企圖後，也透過總統府發言人再次向國人說明。

國安人士表示，經過中共環台軍演，飛彈飛過我大氣層上空未發布警報事件後，國安、國防單位已作出檢討；昨天下午國軍一接受到對岸由火箭搭載之衛星路徑將通過我領土上空訊息，與原先預定路線不同，國防部即按相關作業流程啟動，在短時間內決策要發布警報。英文誤植部分，確實是作業疏失，原因是將早準備好的制式化內容直接套入未查導致。

國安人士指出，國防部發布警報後，隨即通報國安高層與蔡總統；蔡總統事前知悉發射衛星，但發布警報一事，則是在南部跑行程當下才得知；國安高層則認同國防部此決策，但也提醒英文用字錯誤部分，要向外界澄清，並希望以記者會形式做更完整說明，但國防部最終未採納舉行記者會建議，僅對英文用字錯誤道歉。

蔡總統昨晚結束行程後，召集相關國安團隊，了解昨天發生狀況，在釐清發布警報來龍去脈，並確認對岸無政治企圖後，也透過發言人，向國人再次說明，籲請放心。

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