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【重磅快評】恐怖分子選總統 國家隊丟芒果乾詐彈

聯合報／ 主筆室
國防部兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸昨天下午發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。記者林澔一／攝影
國防部兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸昨天下午發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。記者林澔一／攝影

國防部首次發布國家級空襲警報，沒人去躲防空洞，全國點評國安團隊演繹「中共介選」，三流劇本破綻連連。最戲劇化的是結局，「小英髮夾彎」重出江湖，總統府深夜發稿，替對岸背書「沒有政治企圖」，四處渲染「中共衛星殘骸會砸死人」的綠營側翼大翻車。蔡英文打臉自己人，應是接到AIT介選電話，提醒她輔選別影響區域安定。

蔡英文處理國安，以穩健務實備受國際肯定，為了賴清德，不惜犧牲晚節。大陸發射火箭運送中歐合作的觀測衛星，是國際天文界大事，早已預告，我方國安會卻趁機推播「芒果乾飛彈」散布危機感催票。打選戰需要學巴勒斯坦恐怖分子嗎？

國防部繼前年隱匿飛彈越過領空，昨天再次道歉，卻是因為「把衛星當飛彈」濫發空襲警報。兩件事的決策攸關我國因應空襲及接戰程序，根本不可能是國防部可自行決定。國安會躲在總統背後利用軍隊搞政治，頗有陰謀家架式。

空軍宣稱發現長征二號火箭偏離預告的飛行路徑，因應「突發狀況」才決定以空中威脅警告系統，透過告警簡訊通知全民。災防告警系統原不包含衛星發射，就將飛彈空襲的簡訊格式修改，不過只更改中文部分，以致英文簡訊還是用「飛彈」字眼。這段說詞搭上總統第一時間反應，馬腳一覽無遺。

從發射時間1503到飛臨台灣上空不到兩分半鐘，距發布警報時間1517，大約只有十分鐘時間作應變。蔡總統如何在輔選時，一聽到警報大作，隨即就對台下說「中共發射衛星可能是示威或是射歪」。

她在演講，怎會同時知道「火箭軌跡偏離」？警報大響，總統叫台下民眾坐好別緊張，難道「早知是詐彈」？蔡英文的先知淡定，和邱義仁在「兩顆子彈」事件的神秘微笑，堪稱姐妹作。

「芒果乾詐彈」凸顯兩大國安危機。一是軍隊被政客利用，防長知情嗎？川普執政末期，發動國會山莊暴動，又頻向中國叫陣，參謀首長聯席會議主席密利憂心失控，兩度致電解放軍保證不會向中國開戰，化解即將引燃的戰火。反觀台灣，國安會介選，不惜捏造飛彈危機，邱國正視若未睹嗎？還是根本被架空？

另一危機是，空軍作戰部發布催化兩岸敵意的假訊息，這個動作像是蔡政府只要升高對立，不惜擦槍走火。一旦誤解形成，不僅切斷兩岸和解的路徑，也將觸發解放軍預防民進黨政府在台海碰瓷的備案，升高軍事誤判風險。綠營升高敵意螺旋換取選票，卻把無辜民眾和國軍拖下水。

從走路工到五月天，從兩顆子彈升級芒果乾飛彈，綠營選舉奧步與惡零距離。蔡英文、賴清德保衛政權向恐怖分子看齊，國軍的飛彈按鈕、第一擊的指令還能放在他們手上嗎？

蔡英文 國安會 飛彈

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