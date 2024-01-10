出席空軍子弟校友會 徐巧芯：國防部怎麼會連衛星、飛彈都分不清楚

選戰倒數，台北市第七（松山信義）立委選區，國民黨籍候選人徐巧芯今天與費鴻泰出席同場空軍子弟學校校友會，這也是繼兩人初選之後首次同場。徐巧芯致詞時先是感謝費鴻泰這段時間的鼓勵「給費委員一個掌聲」，以及黃復興黨部給的諸多支持。坐在台下的費鴻泰則是拍手回應。

徐巧芯致詞先批賴清德之前說中華民國是災難，這句話會讓兩岸走向兵凶戰危，昨天2300萬人接到國家級簡訊，「和空軍好朋友們，國防部怎麼會連衛星、飛彈，甚至是防空和空襲都分不清楚、搞錯，鬧上國際笑話。」

徐巧芯說，連行政院長陳建仁公開說阿共飛彈打來，外交部長吳釗燮也誤看承是經過越南上空，如果賴清德當選，大家都無法再笑得出來，全台灣百姓都在哭泣。

她也分享看到侯友宜、趙少康推出的新影片，其中一句「和平是一切夢想的基礎」這句話很有感觸，大家能和心愛的朋友、家人聚餐，上班上學，都是因為有中華民國，「中華民國不是災難，憲法是我們的護國神山，我們要支持愛國的人做總統。」

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