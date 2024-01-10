批國家級警報淪選舉操作 國民黨提精進檢討方案

國防部昨天國家級警報，指中國大陸昨下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。國民黨今舉行記者會指出，百分百支持國防，但這次發布警報的程序仍有精進空間；衛星運載火箭發射時間飛越上空時間最多5分鐘，卻隔13分鐘才發布警報；其次，低軌衛星經過台灣上空，是否都要發布預警？

國民黨文傳會主委林寬裕指出，國民黨捍衛中華民國主權不容置疑，更相信國防部的專業。然而，依據國防部發布資訊，衛星運載火箭於3時4分在四川西昌發射，防空警報簡訊3時17分發布，中間有13分鐘的時間。

林寬裕說，從四川成都搭飛機到台北距離約為1750公里，而衛星運載火箭的速度1分鐘約在300、400公里以上，因此實際上衛星運載火箭從西昌發射後，即使飛越台灣上空，時間最多也就5分鐘，民眾卻隔了13分鐘才收到警報，顯然發布時火箭早已飛到非常遠的地方了。

林寬裕也說，國防部昨公布衛星運載火箭通過台灣上空時的高度是500公里。領空高度有國際規範，不是無上限到連外太空以上都是我方領空，最高可能也就160公里。如果飛越高度500公里這麼高的衛星都要發警報，未來所有在外太空飛過台灣垂直上空的所有衛星，難道都要發警報？國防部發布警報會有時間上的落差？又如何決定垂直高度？

退役上將、國民黨不分區立委候選人陳永康指出，國防部長年承受對岸武力施壓的持續努力，大家非常肯定，也要給予支持，因此提出一些精進方案參考。

首先，陳永康指出，國防部昨天公布的空圖沒有套疊更大範圍，應增加經緯度作校正。除了西昌外，中共還有4個衛星中心，也可能同時發射，如果有能夠容納中共所有基地或演習範圍的更大圖像，並經GIS幾何校正，就能透過套疊多層圖進行各層次研判，容納不同的資訊與情報來源，形成共同圖像，更能充分得到應處的結論與方法。

其次，陳永康表示，這次中共發射的是高度在280公里到800公里之間的低軌衛星，低軌衛星很多，並不是只有大陸的衛星，外國衛星也都會通過，因此不見得一定要發布警報；若推送火箭越過海峽算是威脅，但衛星本身倒不需要，不過能夠掌握是好現象，還是要予肯定。

陳永康認為，低軌衛星飛越無需發布警告，若是飛彈飛越當然應該發布警告，不過時間很重要，不應有延誤。去年8月4日飛彈飛越台灣上空，很危險，當時未發布警告，相信國防部在那次之後做了精進，但希望在時間的精確度與圖像的精準度上再做努力。

至於昨天的警報發布可能是誰下決定？陳永康說，以前防空警報的發布是空作部授權，現在可能規定要拉到國防部。戰備規定平常要律定清楚，國安團隊要有完整戰略規畫，如果國防部、空作部無法被授權還要請示，一圈下來一定來不及。

國民黨2024競選發言人凌濤說，國家級警報不應該淪為選舉操作，過去大陸發射7次衛星，民進黨政府都沒有示警，怎麼選舉到了，衛星發射就要發出國家級警報？其實全國人民非常清楚，發射衛星絕非中共介選，而是民進黨介選，新潮流把國家級警報當作自己的動員令，國人無法接受。

陳永康說，國民黨的國防大戰略，目的是和平避戰，方法是慎戰備戰，手段是能戰止戰。透過從上到下的政策指導，建立有效的戰備能力，方能充分讓有限的資源從底向上做支持，自然能做到和平避戰，不是和平就不愛國。地緣經濟、地緣政治、地緣戰略無法區分，應從大格局來評估區域安全。

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