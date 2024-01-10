國家警報遭疑影響選情？鄭文燦：英文寫飛彈不對 國防部要檢討

國防部發布中共發射衛星國家級警報，遭外界質疑賣「亡國感」，影響選情？對此，行政院副院長鄭文燦今天上午表示，這國防部公布警報，這個警報英文用詞有錯誤，國防部一定要檢討，英文用語寫成飛彈這是不對，這個不是為了選舉，選舉期間國防部仍有必要保持相當警戒。

鄭文燦今天上陪同桃園市第五選區立委候選人劉仁照，選前最後幾天至龍潭市場展開徒步掃街拜票，鄭文燦向市場攤商、採買民眾握手、揮手拜託，不少民眾喊加油、凍蒜，吸引人氣。

鄭文燦受訪表示，過去中國的飛彈或衛星通過台灣上空，當時在野黨要求國防部需要全程監控外，希望能夠訊息透明，讓國人有知的權益，這次國防部公布和發警報，英文用詞有錯誤，國防部一定要檢討，英文用語寫成飛彈是不對的，不過這是經過防空識別區和領空上方500公里，這部分將來在作業規範要資訊透明，哪些是直接發國家級警報、哪些是事後再發新聞稿說明，這部分國防部可以檢討，按照不同等級公布。

鄭文燦強調，這個不是為了選舉，選舉期間國家安全和兩岸穩定一樣重要，國防部在選舉期間仍需要保持相當的警戒，這是必要的，他不認為是為了選舉，而是應該建立一套國家級防空警報規範。 行政院副院長鄭文燦（中）龍潭掃街回應國家級警報警報英文用詞寫成飛彈不對。記者曾增勳／攝影

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