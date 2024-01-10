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台灣選前中國大陸天天有動作 白宮：北京到底想幹嘛？

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

解放軍機艦和空飄氣球在選前輪番騷擾台灣，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）9日表示，中國大陸這一連串行動讓人好奇北京到底想幹嘛。

柯比答覆記者詢問表示，中方的行動讓人好奇背後意圖，「你（指記者）提到時機剛巧在選舉前，就已證明這是背後因素。」

柯比表示，種種舉動讓人好奇中方的意圖，以及北京想要藉由這些行動達成什麼目標。

柯比說，美國認為台灣的民主制度需要被尊重，美國想看到一場公平、自由且透明的選舉，美國願意並準備好跟台灣人民選出的任何人合作。

此外，美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）表示，美國會持續監控相關情勢。

賴德說，美國期待與台灣選民選出的任何人合作；無論哪個政黨執政，美國的對台政策不變，美國會持續落實基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策。

美國 北京

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