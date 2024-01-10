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國家級警報8大離譜錯誤 李家同：不是粗心而是英文不夠好

聯合報／ 記者楊德宜許維寧／台北即時報導
李家同表示，犯了這麼多的錯絕對不是粗心，而是因為英文不夠好。本報資料照片
李家同表示，犯了這麼多的錯絕對不是粗心，而是因為英文不夠好。本報資料照片

國防部昨天發布國家級警報，錯將「衛星英文寫成「飛彈」。清華大學榮譽教授李家同今天在臉書表示，該則警報簡訊「Missile flyover Taiwan airspace, be aware.」，這句英文實在有相當多的問題，「錯得離譜」。

李家同表示，第一，missile前面應該要有冠詞a，也就是說，a missile。我們不能說I saw cat.應該要說I saw a cat.第二，國防部不該用missile，而應該是rocket。國防部最應該了解missile和rocket的區別。

他說，第三，如果真有飛彈飛越我國上空，一定要註明非我國發射的，應該以a hostile missile表示。第四，flyover是一個名詞，flyover通常是指天橋，那Missile flyover是什麼東西呢？第五，Missile flyover Taiwan airspace.這句英文沒有動詞，沒有動詞是很嚴重的事情。

李家同表示，第六，有人說國防部的官員打錯了字，flyover應該是兩個字fly over，因此應該是Missile fly over Taiwan airspace.但這也犯大錯，應該要用flies。第七，即使說Missile flies over Taiwan airspace.也不對，因為在英文裡，用現在式是有特別意義的，fly應該改為is flying 或flew.

他表示，第八，Missile flyover Taiwan airspace, be aware.應該是兩句話，正確的句子應為A hostile rocket flew over Taiwan airspace. Be aware. 或 A hostile rocket is flying over Taiwan airspace.

「希望政府知道，英文是很難的」。李家同表示，這則英文警報事關重大，國防部向來不准人輕易發言，英文警報一定是很多長官看過以後才放行的。犯了這麼多的錯絕對不是粗心，而是因為英文不夠好。

他說，博幼基金會有一個機制，員工每周可以做一篇中翻英和英翻中的練習，也都有專人批改。他很誠懇地建議政府仿效博幼的做法，以提高公務員的英文程度，而不要喊「雙語國家」和「全英語教學」的空口號。

網友表示，「一個短短的簡訊考驗大家的中文、英文閱讀理解能力，值得深省」、「政府和國防單位，基本的英文需要掌握好」、「這個國家警報真的是台灣英文教育的國家警報」、「政府喊雙語國家，但連國防部都有這麼大的問題，實在要注意」、「這個警報是告訴我們台灣的英文教育要被大家重視」、「小細節、大問題」。

國防部昨天以中英文發出國家級警報。記者謝進盛／攝影
國防部昨天以中英文發出國家級警報。記者謝進盛／攝影

英文 國家級警報 國防部 李家同 飛彈 衛星

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