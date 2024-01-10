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國家級警報落漆 綠議員逆風挺吳怡農：沒跟社會溝通

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
壯闊台灣聯盟理事長吳怡農指責國防部。本報資料照片
壯闊台灣聯盟理事長吳怡農指責國防部。本報資料照片

國防部昨日兩度以中英文發出國家級警報，引發各界爭議，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農也指責國防部作為。民進黨籍議員林秉宥提出幾項論點，並支持吳怡農對國防部的質疑，比如發出警報到底要民眾採取何種行動，政府沒有跟社會溝通「給你警告，然後沒有了」，才會引發如此巨大社會爭議。

林秉宥說，警報英文版用語不精確，不過能針對威脅發出警報，顯示樂山雷達發揮功能「錢沒白花」，但發布警報標準、操作流程，有很多改進的空間；發布警告標準是目標物有沒有經過領空上方，因為衛星發射失敗掉落物的有可能造成傷害，通過領空是關鍵，過去沒有發布警報，是因過去中國發射的衛星火箭沒通過台灣領空。

林認為，台灣開始發布警報，轉折點是因2022年美國前眾議院院長裴洛西來台，當時中國發動軍演發射多枚飛彈飛越台灣上空，但日方報告與我方報告數字有落差，引發爭議，最後國安高層決定參考日本J-alert模式發布警告。

另外，據國防部提供的火箭飛行軌跡圖，林說火箭飛行軌跡與預定路線不同，但最終衛星發射成功，正常運作，令他感到非常不可思議，「要不是中國的火箭技術太強，要不就是喪事喜辦。」並指中國今明兩天還會繼續發射衛星，不過是在更遠的酒泉基地發射，應持續觀察。

林說，他支持吳怡農對國防部提出的若干質疑，比如警報要民眾採取何種行動？過去政府沒跟社會溝通，看到所有針對衛星掉落物風險說明，幾乎都出自熱心網友，這也是為何引發巨大社會爭議的原因「給你警告，然後沒有了」。

國防部今事後透過錄影公布火箭軌跡圖(如圖)方式，由情次室次長顏有賢說明中共衛星火箭軌跡異常。圖／國防部提供
國防部今事後透過錄影公布火箭軌跡圖(如圖)方式，由情次室次長顏有賢說明中共衛星火箭軌跡異常。圖／國防部提供

警報 國防部 衛星

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