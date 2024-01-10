國家級警報落漆 綠議員逆風挺吳怡農：沒跟社會溝通
國防部昨日兩度以中英文發出國家級警報，引發各界爭議，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農也指責國防部作為。民進黨籍議員林秉宥提出幾項論點，並支持吳怡農對國防部的質疑，比如發出警報到底要民眾採取何種行動，政府沒有跟社會溝通「給你警告，然後沒有了」，才會引發如此巨大社會爭議。
林秉宥說，警報英文版用語不精確，不過能針對威脅發出警報，顯示樂山雷達發揮功能「錢沒白花」，但發布警報標準、操作流程，有很多改進的空間；發布警告標準是目標物有沒有經過領空上方，因為衛星發射失敗掉落物的有可能造成傷害，通過領空是關鍵，過去沒有發布警報，是因過去中國發射的衛星火箭沒通過台灣領空。
林認為，台灣開始發布警報，轉折點是因2022年美國前眾議院院長裴洛西來台，當時中國發動軍演發射多枚飛彈飛越台灣上空，但日方報告與我方報告數字有落差，引發爭議，最後國安高層決定參考日本J-alert模式發布警告。
另外，據國防部提供的火箭飛行軌跡圖，林說火箭飛行軌跡與預定路線不同，但最終衛星發射成功，正常運作，令他感到非常不可思議，「要不是中國的火箭技術太強，要不就是喪事喜辦。」並指中國今明兩天還會繼續發射衛星，不過是在更遠的酒泉基地發射，應持續觀察。
林說，他支持吳怡農對國防部提出的若干質疑，比如警報要民眾採取何種行動？過去政府沒跟社會溝通，看到所有針對衛星掉落物風險說明，幾乎都出自熱心網友，這也是為何引發巨大社會爭議的原因「給你警告，然後沒有了」。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言